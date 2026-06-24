Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nói về quy định phạt tiền khi chia sẻ tác phẩm báo chí

Chiều 24-6, tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) đã trả lời câu hỏi của phóng viên về quy định xử phạt đối với hành vi chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được phép.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo điều 95 của nghị định, hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hoặc chưa được phép lưu hành, hoặc đã có quyết định cấm lưu hành, tịch thu, sẽ bị phạt tiền 20-30 triệu đồng.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết, cần phân biệt rõ giữa việc chia sẻ đường link bài báo và chia sẻ nội dung tác phẩm báo chí. Đường link không phải là tác phẩm báo chí, mà chỉ là đường dẫn tới tác phẩm báo chí.

Khi người dùng chia sẻ đường link, người xem bấm vào sẽ chuyển đến trang của cơ quan báo chí để đọc nội dung. Do đó, việc chia sẻ đường link không vi phạm bản quyền.

Tuy nhiên, nếu chia sẻ đường link kèm một phần hoặc toàn bộ nội dung bài báo mà chưa được cơ quan báo chí cho phép, thì có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

“Một phần nội dung hay toàn bộ nội dung đều có thể là vi phạm bản quyền, nếu chủ sở hữu không đồng ý cho sử dụng”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Đề cập tình trạng “xào nấu” nội dung báo chí, tức lấy ý từ bài báo rồi viết lại bằng câu chữ khác, ông Lê Quang Tự Do cho rằng, cần xem xét từng trường hợp cụ thể. Nếu đó là thông tin độc quyền do cơ quan báo chí tự điều tra, thu thập hoặc khai thác, việc sử dụng lại vẫn có thể bị coi là vi phạm bản quyền.

Ngược lại, với những thông tin phổ biến, được nhiều cơ quan báo chí và nguồn tin khác cùng đăng tải, việc sử dụng lại chưa thể xem là vi phạm.

Đơn cử, thông tin thời tiết hay một vụ tai nạn giao thông vốn mang tính phổ biến; nhưng nếu bài báo có những chi tiết, dữ liệu hoặc nội dung được phóng viên trực tiếp thu thập, phỏng vấn chuyên gia..., thì việc khai thác lại các nội dung này có thể bị xem là hành vi xâm phạm bản quyền.

Theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do, pháp luật về bản quyền chỉ quy định các nguyên tắc chung, không thể liệt kê chi tiết mọi tình huống vi phạm. Việc xác định có vi phạm bản quyền hay không, phải được cơ quan có thẩm quyền đối chiếu, thẩm định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

VĨNH XUÂN