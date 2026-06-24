Vườn Quốc gia Tràm Chim tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan

Ngày 24-6, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan (ZPOT), Hiệp hội Vườn thú Việt Nam (VZA) và Hội Sếu Quốc tế về Bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, tổ chức tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đưa từ Thái Lan về Vườn Quốc gia Tràm Chim.

﻿Video 6 cá thể sếu đầu đỏ được đưa từ Thái Lan về Vườn Quốc gia Tràm Chim. Thực hiện: Trần Triết

Đây là chương trình tiếp nhận đợt 2 trong Đề án "Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032", nhằm phục hồi quần thể sếu đầu đỏ thông qua tiếp nhận, nuôi dưỡng, nghiên cứu sinh sản và từng bước tái thả về môi trường tự nhiên.

Đợt tiếp nhận đầu tiên vào năm 2025 gồm 6 cá thể. Sau một năm chăm sóc, đàn sếu phát triển khỏe mạnh, thích nghi với điều kiện sinh thái tại Vườn Quốc gia Tràm Chim và đang được chuẩn bị cho giai đoạn sinh sản.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2028, Đồng Tháp sẽ tiếp nhận 30 cá thể sếu đầu đỏ khoảng 6 tháng tuổi từ Thái Lan.

Tối 23-6, các cá thể sếu đầu đỏ đã được vận chuyển an toàn về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, tối 23-6, 6 cá thể sếu đầu đỏ đã được vận chuyển an toàn về Vườn Quốc gia Tràm Chim và đưa vào khu nuôi dưỡng. Sức khỏe của đàn sếu ổn định, thích nghi tốt sau hành trình di chuyển từ Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Bảo tồn Sếu Đông Nam Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ, Úc cho biết, ở đợt đầu tiên, đàn sếu sau khi về Việt Nam phải cách ly tại Thảo Cầm Viên (TPHCM), trước khi chuyển về Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Lần này, các cá thể được đưa thẳng về Vườn Quốc gia Tràm Chim, thể hiện sự tin tưởng của đối tác quốc tế đối với năng lực tiếp nhận, chăm sóc và quản lý sếu đầu đỏ của đội ngũ Vườn Quốc gia Tràm Chim. Đồng thời cho thấy địa phương đã từng bước làm chủ quy trình kỹ thuật, cơ sở vật chất và kinh nghiệm chăm sóc sau một năm triển khai đề án.

6 cá thể sếu đầu đỏ được vận chuyển an toàn về Vườn Quốc gia Tràm Chim và đưa vào khu nuôi dưỡng

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, việc tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ không chỉ bổ sung nguồn giống cho đề án, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong gìn giữ và phục hồi các giá trị của hệ sinh thái đất ngập nước Tràm Chim.

Sau kết quả bước đầu của đợt tiếp nhận năm 2025, Đồng Tháp có thêm cơ sở để tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phục hồi quần thể sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của các nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Các cá thể sếu đầu đỏ đưa về đợt 1 đang được ghép đôi chuẩn bị sinh sản

Mục tiêu chung của Đề án “Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032” là phục hồi và phát triển đàn sếu đầu đỏ bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên. Theo đó, nuôi thả 100 cá thể sếu với tối thiểu 50 cá thể sống sót. Đàn sếu thả ra sẽ có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và sinh sống quanh năm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

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