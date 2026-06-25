Xã hội

Bắc bộ sắp chấm dứt nắng nóng, Trung bộ còn duy trì nền nhiệt trên 38 độ C

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm nay 25-6 đến ngày 28, 29-6, mưa dông ở vùng núi phía Bắc sẽ mở rộng xuống khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ.

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Hà Nội và Bắc bộ còn nắng nóng hết ngày 25-6, chiều và tối có thể mưa dông. Ảnh: PHÚC HẬU

Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm. Ban ngày vẫn có nắng nhưng không còn xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C.

Trong ngày 25-6, nắng nóng chỉ còn xuất hiện ở khu vực trung du và đồng bằng, gồm Hà Nội, với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, thấp hơn so với mức 40-41 độ C ghi nhận trong đợt nắng nóng vừa qua.

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Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân khiến nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm là do rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần kết hợp với hội tụ gió trên cao, làm gia tăng mây đối lưu và mưa dông. Trong khi đó, Trung bộ vẫn chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng tiếp tục duy trì, dù cường độ có xu hướng giảm từ cuối tuần này.

Theo đó, tại Trung bộ, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì trong các ngày 25 và 26-6 tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 27-6, nắng nóng tại Trung bộ có xu hướng giảm cường độ nhưng chưa chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, một số nơi vẫn trên 38 độ C.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, chiều và tối các ngày tới tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

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Từ khóa

Bắc bộ nắng nóng mưa dông Trung bộ

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