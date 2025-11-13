Concert Anh trai “say hi” 2025 cháy vé bán sớm

Chỉ sau một giờ mở bán vé Early Bird (vé bán sớm) concert Anh trai “say hi” 2025, diễn ra vào ngày 27-12 tới đã xảy ra tình trạng cháy vé.

Khi chương trình Anh trai “say hi” 2025 đang bước vào các vòng thi căng thẳng, ban tổ chức đã hé lộ những thông tin về concert sẽ diễn ra cuối năm nay. Ngay lập tức concert nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi toàn bộ vé Early Bird “cháy hàng” chỉ sau 1 giờ mở bán.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, đêm diễn vào ngày 27-12 tới tại Khu đô thị Vạn Phúc City (phường Hiệp Bình, TPHCM) sẽ chứng kiến thiết kế sân khấu hoàn toàn mới cùng loạt khu vực trải nghiệm độc quyền, lần đầu tiên có trong các concert thuộc chương trình “say hi”.

Concert Anh trai "say hi" 2025 hứa hẹn mang đến cho khán giả đêm nhạc mãn nhãn. Ảnh: BTC

Trong đó, khu super fan được thiết kế để khán giả có thể “tay chạm tay” cùng thần tượng, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc cự ly gần. Khu vực sky lounge mang đến trải nghiệm ngắm sân khấu ở góc nhìn đẳng cấp, với vị trí gần nhất từ trước đến nay.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của concert lần này chính là việc ứng dụng hệ thống bàn nâng DMX Lift Table đạt chuẩn quốc tế. Toàn bộ hệ thống gồm 8 bàn nâng hoạt động độc lập, mỗi bàn có khả năng chịu tải lên đến 1,2 tấn - tương đương trọng lượng của một chiếc ô tô nhỏ.

Với khả năng nâng hạ từ 0,6m đến 3,6m vận hành đồng bộ qua lập trình DMX theo thời gian thực, đạo diễn sân khấu có thể tạo ra hàng loạt hiệu ứng thị giác sống động: từ bậc thang, sóng nhấp nhô đến khối hình học chuyển động đồng bộ với âm nhạc và ánh sáng.

Hiện chương trình Anh trai "say hi" 2025 đang đến giai đoạn gay cấn. Ảnh: BTC

Không chỉ đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và không gian, Anh trai “say hi” 2025 còn mang đến loạt quà tặng độc quyền dành riêng cho khán giả. Tùy theo từng hạng vé, fan sẽ nhận được các vật phẩm đặc biệt như khăn bandana, popsocket, photocard, móc khóa...,

HẢI DUY