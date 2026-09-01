Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, sáng sớm 1-9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão và trở thành bão số 5 trong năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.

Vị trí tâm bão số 5 sáng sớm 1-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Lúc 4 giờ ngày 1-9, tâm bão ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc - 111,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, từ 62-74km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km/giờ. Đến 4 giờ ngày 2-9, tâm bão ở tọa độ khoảng 21,3 độ vĩ Bắc - 116,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Bão vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4 giờ ngày 3-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/giờ. Tâm bão sẽ ở tọa độ khoảng 22,7 độ vĩ Bắc - 118,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4 giờ ngày 4-9, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện nay, trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Bão số 5 trên khu vực Bắc Biển Đông có tên quốc tế là Saudel, được "tái sinh" từ tàn dư của chính cơn bão Saudel trước đó. Cơn bão này hình thành và hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, di chuyển về phía Trung Quốc và đổ bộ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vào sáng 28-8. Sau khi đi vào đất liền, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp. Tàn dư của cơn bão này sau đó di chuyển xuống phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và tiến ra vùng biển gần bán đảo Lôi Châu. Đến sáng 31-8, vùng áp thấp mạnh trở lại thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm 1-9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão, cùng có tên gọi là Saudel.

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