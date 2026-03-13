Tăng cường an ninh trên biển Trung Đông

Ngày 12-3, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông gia tăng vào các mục tiêu hàng hải và có nguy cơ kéo dài, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí về việc xem xét khả năng hộ tống tàu thuyền ở Trung Đông.

Nhiệm vụ đầy rủi ro

Theo tuyên bố do Pháp, nước giữ vai trò Chủ tịch G7 năm nay, công bố sau hội nghị trực tuyến ngày 11-3, kế hoạch này nhằm khôi phục và bảo đảm “tự do hàng hải trong khu vực” trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với tàu thuyền thương mại.

Tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bị tấn công tại eo biển Hormuz. Ảnh: ROYAL THAI NAVY

Tuy nhiên, Nhật Bản, nước nhập khẩu hơn 90% lượng dầu từ Trung Đông, tỏ ra thận trọng trước kế hoạch này. Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản hiện chỉ cho phép sử dụng quyền tự vệ tập thể một cách hạn chế... Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cân nhắc triển khai lực lượng hải quân để hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo phần đông giới chuyên gia, đây là nhiệm vụ đầy rủi ro khi đặt các tàu chiến Mỹ trước hàng loạt mối đe dọa từ Iran.

Ngày 12-3, chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang, khi hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các sự cố trên biển được ghi nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực vùng Vịnh. An ninh hàng hải tại khu vực vùng Vịnh và eo biển Hormuz đặc biệt căng thẳng.

Khó ngăn đà tăng giá dầu

Trong khi đó, việc Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) quyết định giải phóng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ dầu chiến lược và Mỹ thông báo xả kho 172 triệu thùng dầu của mình trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng do eo biển Hormuz bị phong tỏa vẫn khó có thể ngăn chặn hoàn toàn đà tăng của giá dầu.

Theo giới phân tích, vấn đề nằm ở quy mô thực sự của cú sốc nguồn cung. Trước khi xảy ra khủng hoảng, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển Hormuz, chiếm gần 20% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu.

Dù một phần dầu của các nước vùng Vịnh đã được chuyển hướng qua các đường ống sang biển Đỏ, nhưng theo báo cáo thị trường dầu mỏ do IEA công bố ngày 12-3, nếu việc gián đoạn vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz kéo dài, thế giới mỗi ngày mất khoảng 7,9 triệu thùng dầu thô và tổng cộng 9,9 triệu thùng nhiên liệu lỏng. Chính vì vậy, bất chấp thông tin xả kho dự trữ của Mỹ và IEA, giá dầu vẫn vượt 100 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 12-3.

Ngày 12-3, Hải quân Israel bổ sung một số tàu tên lửa, hơn 1.000 binh sĩ và tăng cường triển khai lực lượng dọc bờ biển tại Địa Trung Hải và biển Đỏ nhằm bảo vệ các giàn khai thác khí đốt, bờ biển Israel và các tuyến hàng hải quan trọng; tham gia ngăn chặn mục tiêu tại Lebanon và tấn công dọc bờ biển. Cùng ngày, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã phát đi thông điệp đầu tiên từ khi nhậm chức, trong đó tuyên bố Tehran sẽ trả đũa cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột hiện nay và cảnh báo Tehran có thể sử dụng biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz. Cuộc xung đột tại Trung Đông đang mở rộng sang lĩnh vực an ninh mạng khi một nhóm tin tặc có tên Handala tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công mạng toàn cầu nhằm vào tập đoàn công nghệ y tế Stryker của Mỹ để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

HẠNH CHI tổng hợp