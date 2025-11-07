400 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Sáng 7-11, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ có 400 đại biểu tham dự.

Theo đó, đại hội được tổ chức từ ngày 24 đến 25-11 tại phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Trong tổng số 400 đại biểu tham dự có 208 đại biểu đương nhiên, đại biểu do MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu hiệp thương cử là 174 người (chiếm 43,5 %), đại biểu đại diện tổ chức thành viên là 12 người, đại biểu chỉ định là 6 người.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng hiệp thương cử ra 6.774 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030 (giảm 25,3% so với trước khi chưa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhiệm kỳ 2024-2029).

Trong đó, ủy viên là nữ có 2.088 người, chiếm 30,82%; ủy viên là người ngoài đảng có 2.472 người, chiếm 36,8%; ủy viên là người dân tộc thiểu số có 1.502 người, chiếm 22,17%; ủy viên là tôn giáo có 1.567 người, chiếm 23,13%...

ĐOÀN KIÊN