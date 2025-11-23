Bác bỏ tin đồn Phía Đông TPHCM xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và sóng thần

Các xã, phường khu Đông TPHCM khẳng định không có chuyện ngập lụt nghiêm trọng hay sóng thần như tin đồn khiến nhiều người hoang mang, đổ xô đi mua đồ tích trữ.

Cụ thể, trong 2 ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin đồn đoán rằng khu vực phía Đông TPHCM sắp xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và khả năng cao sẽ xảy ra sóng thần, dẫn đến việc nhiều người dân đổ xô đi mua áo phao và tích trữ hàng hóa.

Liên quan đến việc xả lũ, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, việc xả lũ Sông Ray, hồ Sông Hỏa từ ngày 16 đến 26-11 là hoạt động điều tiết, quản lý hồ chứa bình thường, được thực hiện theo kế hoạch và quy trình nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa sau thời gian mưa. Việc xả lũ đã được cơ quan chức năng thông báo sớm để bà con ven sông và ở hạ lưu các sông chủ động trong sinh hoạt, canh tác.

Cơ quan này cũng khẳng định, hoạt động xả lũ không hề xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng như tin đồn.

Ảnh radar thời tiết lúc 15 giờ 20 phút ngày 23-11 cho thấy trong 3-4 giờ tới, khu vực phía Đông TPHCM khả năng 95% không có mưa. Ảnh: KTTV

Ngoài ra, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, khu vực phía Đông TPHCM được dự báo không có mưa to nghiêm trọng, sóng thần trong những ngày tới.

Do đó, các địa phương khuyến cáo người dân không tin vào những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Đồng thời đề nghị người dân không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng; không nên đổ xô đi tích trữ hàng hóa, mua sắm các vật dụng không cần thiết.

Người dân cần theo dõi thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM.

QUANG VŨ