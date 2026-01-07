Cấm lưu thông một phần qua đèo Prenn để khắc phục sạt lở

Đèo Prenn (Lâm Đồng) tiếp tục cấm lưu thông trong 6 ngày để khắc phục sạt lở xảy ra hơn 1 tháng trước.

Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn, đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Datanla (phường Xuân Hương – Đà Lạt) để khắc phục sạt lở.

Đèo Prenn đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Datanla sẽ cấm lưu thông trong 6 ngày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, các phương tiện không được lưu thông qua khu vực trên từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1. Các phương tiện có thể lựa chọn lưu thông ra vào trung tâm Đà Lạt qua tuyến quốc lộ 20 (đèo Mimosa) hoặc tuyến đèo Sacom (khu du lịch hồ Tuyền Lâm).

Trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng sẽ tập trung thi công nhằm khắc phục sự cố sạt trượt tại Km224+650 đường đèo Prenn do ảnh hưởng bởi thiên tai xảy ra hơn 1 tháng trước.

Trước đó, Báo SGGP thông tin đèo Prenn cửa ngõ phía Nam ra vào trung tâm Đà Lạt liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở. Nghiêm trọng nhất là trưa 4-12 điểm sạt lở nghiêm trọng khiến các phương tiện không thể lưu thông, sau đó đèo xuất hiện nhiều vị trí sụt lún khác ảnh hưởng tới việc qua lại của các phương tiện.

ĐOÀN KIÊN