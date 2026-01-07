Xã hội

Giao thông

Cấm lưu thông một phần qua đèo Prenn để khắc phục sạt lở

SGGPO

Đèo Prenn (Lâm Đồng) tiếp tục cấm lưu thông trong 6 ngày để khắc phục sạt lở xảy ra hơn 1 tháng trước.

Ngày 7-1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm lưu thông trên tuyến đường đèo Prenn, đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Datanla (phường Xuân Hương – Đà Lạt) để khắc phục sạt lở.

IMG_8618.JPG
Đèo Prenn đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Datanla sẽ cấm lưu thông trong 6 ngày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, các phương tiện không được lưu thông qua khu vực trên từ 5 giờ ngày 9-1 đến 5 giờ ngày 15-1. Các phương tiện có thể lựa chọn lưu thông ra vào trung tâm Đà Lạt qua tuyến quốc lộ 20 (đèo Mimosa) hoặc tuyến đèo Sacom (khu du lịch hồ Tuyền Lâm).

Trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng sẽ tập trung thi công nhằm khắc phục sự cố sạt trượt tại Km224+650 đường đèo Prenn do ảnh hưởng bởi thiên tai xảy ra hơn 1 tháng trước.

Trước đó, Báo SGGP thông tin đèo Prenn cửa ngõ phía Nam ra vào trung tâm Đà Lạt liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở. Nghiêm trọng nhất là trưa 4-12 điểm sạt lở nghiêm trọng khiến các phương tiện không thể lưu thông, sau đó đèo xuất hiện nhiều vị trí sụt lún khác ảnh hưởng tới việc qua lại của các phương tiện.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đường đèo Prenn Đèo Sacom Khu du lịch thác Datanla Đèo Mimosa Đèo Prenn Xuân Hương Hồ Tuyền Lâm Quốc lộ 20 Đà Lạt Sạt lở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn