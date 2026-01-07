TP Đà Nẵng: Không có việc tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội

Những ngày qua, tại một số xã xuất hiện thông tin cho rằng việc chi trả trợ cấp xã hội đối với các đối tượng hưởng chính sách của tỉnh Quảng Nam (trước đây) bị tạm dừng, gây khó khăn cho người dân. Trước thông tin này, UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố không có chủ trương tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội.

Người dân được hỗ trợ đến giao dịch tại trung tâm dịch vụ công ở Đà Nẵng

Việc thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 11-12-2025 của HĐND thành phố, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, qua rà soát cho thấy một số quy định về trợ cấp xã hội của 2 địa phương trước đây đã hết hiệu lực, chưa đồng bộ, còn chênh lệch giữa các nhóm đối tượng và chưa bao phủ đầy đủ các đối tượng cần trợ giúp. Vì vậy, việc ban hành một nghị quyết mới, thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của thành phố là cần thiết.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND quy định một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nghị quyết áp dụng đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; người mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm HIV/AIDS; các đối tượng lang thang xin ăn, người vừa làm công việc khác kết hợp với việc xin ăn; người có dấu hiệu rối loạn tâm thần có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội.

Nghị quyết 41 quy định 5 mức trợ giúp xã hội, tổng kinh phí thực hiện hàng năm khoảng 242 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm trợ cấp hàng tháng, nuôi dưỡng tập trung, hỗ trợ bảo vệ khẩn cấp, hỗ trợ điều trị và các chế độ liên quan theo quy định.

Đối với công tác chi trả trợ cấp hưu trí xã hội, trong thời gian chưa thực hiện chi trả thông qua tổ chức dịch vụ, UBND các xã, phường, đặc khu đã bố trí cán bộ chi trả trực tiếp cho đối tượng theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm tránh chậm trễ, gián đoạn.

Đồng thời, HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND quy định mức chi phí chi trả thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ, bảo đảm việc chi trả các chế độ, chính sách được thực hiện an toàn, đồng bộ và hiệu quả.

XUÂN QUỲNH