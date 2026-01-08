Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Đối thoại dân chủ, hài hòa lợi ích

Quá trình hoàn thiện Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, TPHCM đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân và rà soát, triển khai các chính sách bổ sung theo hướng bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Lắng nghe, giải quyết từng kiến nghị

KĐTM Thủ Thiêm được quy hoạch là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa mới của TPHCM, hiện đại tầm cỡ quốc tế, tạo không gian xanh, sống động, thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng tầm vị thế TPHCM trong khu vực và thế giới.

Đến nay, dù chưa hoàn thiện, nhưng KĐTM Thủ Thiêm đã góp phần thay đổi diện mạo thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ở giai đoạn đầu triển khai vẫn còn tồn tại, thiếu sót dẫn đến một số hộ dân có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp trao đổi với người dân bị ảnh hưởng bởi KĐTM Thủ Thiêm (ẢNH: ĐÔNG SƠN)

Thành phố cùng Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương… đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, tiếp xúc, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tổ chức thăm hỏi chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với Trung ương và thành phố, chính quyền địa phương cũng tăng cường đối thoại, lắng nghe, kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan. Chủ tịch UBND phường An Khánh Nguyễn Thành Trung cho biết, trên cơ sở tiếp nối nhiệm vụ từ UBND TP Thủ Đức (trước đây), phường An Khánh luôn xác định công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo phường đã quán triệt nghiêm các quy định về tiếp công dân, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch. Trong đó, Chủ tịch UBND phường trực tiếp tiếp công dân theo lịch đăng ký; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn trong việc tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các kiến nghị của người dân.

Trên tinh thần không né tránh các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, lãnh đạo phường luôn cầu thị, lắng nghe và đề xuất các chính sách phù hợp nhất cho người dân, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngoài ra, phường An Khánh cũng phát huy vai trò giám sát của HĐND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong việc theo dõi, giám sát quá trình tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, phản ánh.

Trong đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa UBND, HĐND và MTTQ phường còn tạo nên cơ chế giám sát nhiều chiều, góp phần kiến nghị các chính sách phù hợp thực tiễn, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của người dân trên địa bàn.

Bảo đảm sự ổn định xã hội

Cùng với tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kiến nghị, thời gian qua, TPHCM đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đã rà soát, triển khai các chính sách bổ sung theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Trong đó, Quyết định 70 năm 2025 của UBND TPHCM đã bổ sung các chính sách hỗ trợ có lợi cho người dân bị ảnh hưởng, góp phần tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống. Hiện nay, TPHCM đang hoàn thiện pháp lý, chuẩn bị kinh phí để thực hiện 10 chính sách bổ sung nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân bị thu hồi nhà, đất. Đây cũng là nỗ lực của TPHCM trong việc giải quyết những tồn tại trong quá trình thực hiện KĐTM Thủ Thiêm.

Theo luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư TPHCM, KĐTM Thủ Thiêm là một trong những dự án có quy mô lớn tại TPHCM, gắn với nhiều giai đoạn lịch sử, chính sách và tác động trực tiếp đến đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khi TPHCM vận hành với vai trò một siêu đô thị đầu tàu, áp lực công việc của hệ thống chính quyền tăng lên rất mạnh, từ quản trị đô thị, đầu tư hạ tầng đến giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài.

Trong bối cảnh đó, việc TPHCM đồng thời rà soát nhiều lớp nội dung liên quan đến KĐTM Thủ Thiêm, từ tính pháp lý của ranh quy hoạch, kỹ thuật bản đồ, đến các cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn lực ngân sách, cho thấy một tinh thần vào cuộc nghiêm túc, có sự phối hợp xuyên hệ thống từ thành phố đến cơ sở.

Đặc biệt, quá trình điều chỉnh, bổ sung chính sách, trong đó có Quyết định 70, là kết quả của một chuỗi bước làm nhiều bước đối chiếu luật định và điều kiện thực tế, nhằm khắc phục những bất cập phát sinh do thời gian triển khai kéo dài, cùng sự thay đổi của bối cảnh kinh tế xã - hội.

Luật sư Hà Hải nhận định, quá trình khắc phục những tồn tại, hạn chế phản ánh sự nỗ lực của chính quyền thành phố, sự kiên trì duy trì đối thoại, tiếp nhận phản ánh và từng bước điều chỉnh để hướng đến mục tiêu chung là giúp người dân sớm ổn định nơi ở và đời sống sau di dời.

Với những vụ việc tồn đọng có tính chất lịch sử như KĐTM Thủ Thiêm, đây là cách tiếp cận thận trọng, có sự giám sát và tham gia của nhiều thiết chế trong hệ thống, nhằm bảo đảm sự ổn định xã hội và quyền lợi hợp pháp của người dân trong hành trình phát triển của một đô thị lớn đang chuyển mình mạnh mẽ vào giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào ngày 6-1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thời gian qua, TPHCM đã xử lý khá tốt các dự án tồn đọng, với kết quả đạt trên 80%. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu trong quý 1-2026 phải xử lý xong các dự án, công trình, vụ việc tồn đọng, đặc biệt là vấn đề liên quan KĐTM Thủ Thiêm, để phát triển KĐTM Thủ Thiêm xứng tầm là trung tâm của thành phố.

NHÓM PV