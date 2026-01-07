TPHCM tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt cao điểm Tết Nguyên đán

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Chiều 7-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch kéo dài đến hết ngày 21-2-2026.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Công an TPHCM được giao vai trò chủ trì tổ chức Lễ ra quân cấp Thành phố thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè ngay trong tháng 1-2026. Sau lễ ra quân, lực lượng công an các cấp sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá tải, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Lực lượng Cảnh sát giao thông được yêu cầu tăng cường bố trí trực tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ thành phố, khu vực có nguy cơ ùn tắc cao. Mục tiêu là chủ động điều tiết, giải tỏa giao thông, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, không để phát sinh ùn tắc kéo dài.

Ban An toàn giao thông TPHCM được giao tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết, rà soát, khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các cửa ngõ ra vào thành phố. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND phường, xã, đặc khu cũng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc thù địa phương, duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị báo cáo, trực 24/7 trong suốt thời gian cao điểm, công bố rộng rãi đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm cho người dân thành phố vui xuân, đón tết an toàn, văn minh và thuận tiện.

