Ngày 7-1, Công an xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) đã ứng cứu 2 thiếu niên gặp nạn trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 và đưa về gia đình an toàn.

Hai thiếu niên được lực lượng Công an xã Ia Tơi cứu nạn

Theo đó, ngày 7-1, trực ban Công an xã Ia Tơi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4 (thôn 7, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi) có 1 thuyền trôi nổi.

Khi tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có 2 thiếu niên trong tình trạng sức khỏe không ổn định, trạng thái tinh thần hoảng loạn, kiệt sức, phương tiện hết nhiên liệu nên bị trôi dạt không thể tự quay vào bờ. Khu vực xảy ra sự việc có địa hình phức tạp, mặt nước rộng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Các lực lượng tại chỗ nhanh chóng lai dắt phương tiện vào bờ; hỗ trợ 2 thiếu niên ăn uống, phục hồi sức khỏe.

Qua làm việc, 2 thiếu niên cùng sinh năm 2013, trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai, lấy thuyền máy của gia đình đi câu cá vào tối 6-1 tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4 và bị lạc đường, thuyền hết nhiên liệu nên bị trôi dạt từ xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai đến xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi (khoảng cách gần 40km).

NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC