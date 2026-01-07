Phú Quốc kêu gọi sử dụng nước tiết kiệm

UBND đặc khu Phú Quốc đề nghị các doanh nhiệp, hộ dân trên địa bàn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn nước sinh hoạt.

UBND đặc khu Phú Quốc kêu gọi doanh nhiệp, hộ dân sử dụng tiết kiệm nước trong kinh doanh, sinh hoạt nhằm giảm áp lực của hồ Dương Đông

Chiều 7-1, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, địa phương đã có thông báo về việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô năm 2025-2026.

Theo báo cáo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh An Giang, mực nước hồ chứa Dương Đông vào lúc 17 giờ ngày 30-12-2025 là +27,95m, cao hơn 0,48m so với mực nước ngày 30-12-2024; tương ứng với dung tích toàn bộ hồ là 5,94 triệu khối (trong đó dung tích hữu ích 5,43 triệu khối).

Hồ Dương Đông cung cấp nước thô cho Công ty TNHH MTV cấp thoát nước An Giang chi nhánh Phú Quốc khoảng 23.000-24.000m3/ngày đêm. Nếu thời tiết bất lợi nhất trong mùa khô năm 2025-2026 (nắng nóng, không mưa), với trữ lượng và công suất cấp như hiện tại thì hồ có thể cấp nước được khoảng 237 ngày nữa, tương đương đến giữa tháng 8-2026, đảm bảo an ninh nguồn nước qua hết mùa khô.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thời tiết đặc khu đang ở giai đoạn đầu mùa khô, lượng mưa rất thấp và phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra, UBND đặc khu Phú Quốc thông báo đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đặc khu, doanh nhiệp, hộ kinh doanh, hộ dân trên địa bàn có ý thức sử dụng tiết kiệm nước trong kinh doanh và sinh hoạt, nhằm giảm áp lực của hồ chứa nước Dương Đông.

NAM KHÔI