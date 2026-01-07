Gỡ vướng theo phương châm dễ trước, khó sau và không để xảy ra sót lọt

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của tòa án có liên quan trên địa bàn theo phương châm dễ trước, khó sau và không để tình trạng quên, sót, lọt.

Chiều 7-1, UBND TPHCM tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 2-12-2025 về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của tòa án có liên quan trên địa bàn thành phố (Kế hoạch 185).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại UBND TPHCM và trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu, thể hiện sự quyết liệt của TPHCM trong thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của tòa án.

Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Khương, Phó Cục trưởng cục 3 Thanh tra Chính phủ; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu, người đứng đầu các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của Tòa án.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, nguyên tắc sau khi có bản án của tòa, các kết luận của thanh tra, kết luận kiểm toán thì tất cả các cơ quan, tổ chức liên quan phải tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy triển khai nhiệm vụ

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả chủ quan và khách quan. Đây cũng là một trong những nội dung được nhận diện gây ra lãng phí nguồn lực của xã hội, tính nghiêm minh của pháp luật. Các cơ quan Trung ương đã nhận diện vấn đề và có chủ trương, quan điểm rõ ràng để hỗ trợ các địa phương.

Trên tinh thần đó, thời gian qua với sự nỗ lực từ các cơ quan của TPHCM, nhiều nội dung, kết luận thanh tra các cấp đã được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung chưa được thực hiện. Do đó, thành phố rà soát, ban hành kế hoạch nhằm tập trung tháo gỡ.

Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì quán triệt nội dung Kế hoạch 185

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quán triệt kịp thời, đầy đủ, đúng tinh thần, nội dung, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo phương châm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Đồng chí đề nghị nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, không né tránh, không để tình trạng quên, sót, lọt sau hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính. Việc tổ chức thực hiện quyết liệt, theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, tập trung xử lý dứt điểm các nội dung có thể thực hiện; vừa làm vừa kiểm soát, tháo gỡ khó khăn bất cập và phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

Đại diện Thi hành án dân sự TPHCM thảo luận

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu không được phép hợp thức hoá sai phạm, phải đảm bảo tính nghiêm minh của các bản án, kết luận, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan và đóng góp vào việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho phù hợp.

Thảo luận tại hội nghị, các sở, ban, ngành thống nhất nội dung của Kế hoạch 185. Đại diện Sở NN-MT TPHCM cho biết, trong tuần qua đơn vị đã rà soát 113 kết luận thanh tra, ngoài 2 kết luận trùng thì trong 111 kết luận có 8 kết luận của Thủ tướng, 75 của thanh tra thành phố và 15 kết luận mới. Sở đã có kế hoạch thực hiện các kết luận này.

Đại diện sở cũng nêu một số khó khăn vướng mắc, cụ thể khi rà soát các kết luận của Thanh tra Chính phủ có một số kết luận mật nên việc tiếp cận văn bản rất khó khăn. Do đó, đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp để thực hiện hiệu quả.

Lãnh đạo Sở NN-MT thảo luận

Đại diện Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết tính đến hết năm 2025, trên địa bàn TPHCM còn 310 bản án hành chính chưa được thi hành. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những bản án hành chính chưa thi hành thuộc trách nhiệm UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện đã chuyển giao về cho UBND và Chủ tịch UBND cấp xã với con số phải thi hành khoảng 231. Đối với UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM là 11 bản án, với các sở ngành, các cơ quan thuế là 36. Đại diện Thi hành án Dân sự TPHCM đề nghị lãnh đạo TPHCM chỉ đạo trong công tác thi hành án hành chính đối với UBND các phường xã, và các đơn vị.

NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG