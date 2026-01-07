Yêu cầu tháo dỡ mô hình ly cà phê khổng lồ trên quảng trường Lâm Viên

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu doanh nghiệp phải tháo dỡ ly cà phê khổng lồ trên quảng trường Lâm Viên để địa phương tổ chức các sự kiện.

Ly cà phê khổng lồ và các gian hàng bán cà phê tại quảng trường Lâm Viên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngày 7-1, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở VH-TT-DL tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan làm việc với Công ty TNHH TNI King Coffee, yêu cầu khẩn trương tổ chức tháo dỡ, bàn giao mặt bằng và hoàn trả lại hiện trạng khu vực quảng trường Lâm Viên trước ngày 8-1.

Lý do là đã hết thời gian trưng bày nhưng doanh nghiệp vẫn không chịu tháo dỡ, trong khi tỉnh đang triển khai các chương trình, sự kiện tại đây.

Mô hình ly cà phê và hạt cà phê của Công ty TNHH TNI King Coffee cao 12m, đường kính 7m được dựng tại quảng trường Lâm Viên phục vụ lễ hội “Di sản cà phê toàn cầu 2025” (do Công ty TNHH TNI King Coffee tổ chức từ ngày 18-12-2025 đến 2-1-2026).

Kết thúc lễ hội, Công ty TNHH TNI King Coffee đề xuất gia hạn thời gian trưng bày mô hình ly cà phê và hạt cà phê đến hết ngày 28-2, đồng thời tổ chức hoạt động kinh doanh tại mô hình này. Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất gia hạn thời gian trên.

Tuy nhiên, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt đề nghị việc trưng bày mô hình đến hết ngày 5-1 để chủ động bố trí không gian, mặt bằng phục vụ tổ chức Lễ hội hoa Mai Anh Đào - Đà Lạt xuân 2026 (dự kiến khai mạc ngày 16-1) đảm bảo tiến độ, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự.

ĐOÀN KIÊN