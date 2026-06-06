Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng trở lại, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 6-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ nắng nóng trở lại trên diện rộng, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam của lục địa châu Á.

Hà Nội có thể nắng nóng trở lại sau 1 ngày giảm nhiệt. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo đó, ngày 6-6, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở Bắc bộ là 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sang ngày 7-6, nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C.

Tuy nhiên, về chiều tối và đêm 6 đến 7-6, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 8-6, nắng nóng ở Bắc bộ giảm dần. Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối và đêm 8-6 đến hết ngày 9-6, khu vực này có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Đồ họa có sử dụng AI, nguồn số liệu: TTDBKTTVQG. Thực hiện: PHÚC HẬU

Tại Trung bộ, do tác động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, từ ngày 6 đến 8-6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ chiều tối và đêm 8-6, Bắc Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến ngày 9-6, vùng nắng nóng ở Trung bộ thu hẹp, tập trung chủ yếu từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, thời tiết trong ngày 6-6 khá thuận lợi khi mưa giảm so với những ngày trước. Ban ngày trời nắng từ sớm, nhiều nơi có nắng mạnh, một số điểm có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đến chiều tối và tối, mưa dông xuất hiện trở lại nhưng chủ yếu ở diện rải rác. Mưa tập trung nhiều ở khu vực phía Tây của Tây Nguyên và phía Tây của Nam bộ, nhất là các địa bàn gần biên giới. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong giai đoạn liên tục dịch chuyển từ nắng nóng sang mưa dông thường có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau 1 ngày giảm nhiệt nhờ mưa, Hà Nội có khả năng nắng nóng trở lại. Clip: PHÚC HẬU

PHÚC HẬU