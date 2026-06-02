Đồng Tháp, Tây Ninh: Đảm bảo nước ngọt, chủ động ứng phó hiện tượng El Nino

Ngày 2-6, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm chủ động phòng tránh, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng tỉnh khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất

Theo đó, các đơn vị triển khai thông tin hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước; theo dõi diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn, tình hình ENSO và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm… để kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang chủ động kiểm tra, bảo dưỡng các công trình ngăn mặn, trữ ngọt; phối hợp địa phương xây dựng kế hoạch điều tiết, phân phối nước tiết kiệm, hiệu quả.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu và giống cây trồng phù hợp theo từng vùng; hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây trồng, nhất là cây ăn trái tại khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn, thiếu nước; kiểm tra nguồn nước trước các vụ sản xuất; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, chủ động biện pháp trữ nước ngọt, điều chỉnh phương án cấp nước phù hợp khi nguồn nước thiếu hụt… Đồng thời, nạo vét kênh, mương, rạch nhằm bảo đảm tạo nguồn, trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh tăng cường phối hợp Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia theo dõi, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và nhận định về diễn biến thời tiết, hiện tượng ENSO, El Nino nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh kiểm tra tình hình hạn mặn trên sông Vàm Cỏ

Tại Tây Ninh, Sở NN-MT tỉnh và địa phương, nhất là các xã, phường vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó hiện tượng El Nino.

Các công trình thủy lợi đầu mối trên hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Nhựt Tảo và kênh Thủ Thừa tiếp tục được vận hành linh hoạt. Nhiều cống như Châu Phê, Ông Hóng, Thôn Thành, Nhật Tảo… được điều tiết phù hợp để tranh thủ trữ nước ngọt, nâng cao khả năng cấp nước cho vùng sản xuất.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước, độ mặn trên các tuyến sông, kênh để kịp thời thông tin đến người dân; chủ động lấy và tích trữ nước ngọt vào hệ thống kênh, rạch nội đồng khi độ mặn còn dưới ngưỡng cho phép, nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt trong cao điểm mùa khô.

Các địa phương cũng thường xuyên theo dõi nguồn nước, độ mặn và đối chiếu các khuyến cáo kỹ thuật, đặc biệt đối với những loại cây trồng nhạy cảm với hạn mặn; cung cấp sổ tay hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống hạn, mặn trên cây trồng cho nông dân.

Đặc biệt, các địa phương đã xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp với hạn mặn như lắp đặt trạm bơm dã chiến, đắp đập tạm ngăn mặn khi cần thiết; điều tiết kịp thời kế hoạch sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do El Nino gây ra.

NGỌC PHÚC - QUANG VINH