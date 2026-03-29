Từ ngày 30-3, ở Bắc bộ, Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Bắc bộ và Trung bộ sắp đón đợt nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 30-3, ở khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 31-3 nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP Huế và có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc bộ. Từ ngày 1-4 nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 29-3

Tây Bắc bộ:

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc bộ:

- Có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế:

- Có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ:

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ:

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam bộ:

- Ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội:

- Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

TPHCM:

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Theo TTXVN