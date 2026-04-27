Bác sĩ căng thẳng gắp bóng đèn trong đường thở bé gái

Quá trình gắp dị vật, bác sĩ lo ngại chiếc bóng đèn sẽ gây rách niêm mạc hoặc tràn khí màng phổi bệnh nhi. Một ê-kíp túc trực, sẵn sàng can thiệp nếu biến chứng xảy ra.

Ngày 27-4, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi hóc dị vật là bóng đèn LED.

Theo đó, bệnh nhi là bé gái N.K.N ( 9 tháng tuổi, Đồng Tháp) bị ho nhiều trong 2 ngày. Tại tuyến trước, hình ảnh X-quang phát hiện bất thường, theo dõi có dị vật đường thở.

Dị vật được gắp ra từ phế quản bệnh nhi.

Trẻ được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Gia đình không rõ thời điểm bé sặc dị vật, cũng không biết dị vật là gì.

Kết quả X-quang cho thấy, dị vật nằm ở phế quản gốc phải, xẹp phổi phải, tràn khí trung thất. Bác sĩ nghi ngờ đó là một bóng đèn LED.

Ngay lập tức, ê-kíp khoa Tai mũi họng phối hợp ê-kíp gây mê tiến hành nội soi đường thở cấp cứu bệnh nhi.

Quá trình lấy dị vật gặp khó khăn do cấu trúc bóng đèn phình to ở phần đuôi, sắc nhọn. Khi kéo qua thanh quản, bóng đèn có thể gây trầy xước, rách niêm mạc hoặc kẹt lại ngay giữa 2 dây thanh.

Đường thở của bé 9 tháng tuổi rất nhỏ, khó quan sát và thao tác. Bác sĩ phải xoay chỉnh dị vật và đưa phần đầu đèn ra trước, hạn chế tổn thương.

Một ê-kíp Ngoại lồng ngực cũng được huy động sẵn sàng, chuẩn bị phương án đặt dẫn lưu ngực khẩn cấp nếu có biến chứng.

Bằng thao tác chuyên môn vững vàng, tỉ mỉ xoay trở từng milimet, ê-kíp đã lấy thành công dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhi an toàn.

Hiện, tình trạng hô hấp của bệnh nhi ổn định hơn, giảm ho, tiếp tục được theo dõi sát sao, không ghi nhận biến chứng.

GIAO LINH