Bác sĩ Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Thay khớp Đông Nam Á

Tại hội nghị thường niên lần thứ 17 của Hội Thay khớp Đông Nam Á (AAA) vừa diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia), TS-BS Tăng Hà Nam Anh đã được bầu làm Chủ tịch Hội AAA nhiệm kỳ 2025-2026.

Hội AAA là hội nghề nghiệp được thành lập vào năm 2007 nhằm mục tiêu kết nối các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực thay khớp. Qua hơn 17 năm hoạt động, hội đã tổ chức thành công các hội nghị thường niên luân phiên giữa các nước trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thay khớp cho các bác sĩ trong khu vực.

Hội AAA cũng đã kết nối với các hội châu lục như Hội Thay khớp châu Á, các hội thay khớp trên thế giới để mở các khóa dạy về thay khớp cho các bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Đồng thời tạo sự gắn kết giữa các bác sĩ trong khu vực thông qua hình thức trao đổi bác sĩ đi học giữa các nước (travelling fellowship).

Theo quy định, nhiệm vụ của nước đảm nhận vai trò chủ tịch sẽ tổ chức hội nghị thường niên của hội để cập nhật các kiến thức mới nhất về thay khớp cho các hội viên; kết nối hội với các hội con ở mỗi nước, tổ chức trao đổi bác sĩ đi học giữa các nước; tổ chức các khóa học căn bản và nâng cao về thay khớp cho các bác sĩ và hỗ trợ các nước trong hội về lĩnh vực thay khớp.

Theo TS-BS Tăng Hà Nam Anh, Việt Nam đã có kinh nghiệm tổ chức thành công hội nghị chuyên sâu về nội soi và y học thể thao với Hội Nội soi và y học thể thao Đông Nam Á (ASSA) vào năm 2024; tổ chức thành công Hội nghị chuyên sâu về thay khớp với Hội Thay khớp châu Á Thái Bình Dương (APAS) năm 2025 và tổ chức thành công các khóa đào tạo về nội soi và thay khớp... nên đã được tín nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội AAA lần thứ 17 kỳ này.

