Hàng chục người tại TPHCM nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn trưa tại công ty, hàng chục công nhân có dấu hiệu đau bụng, nôn ói đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tối 27-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận 60 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm trong chiều cùng ngày.

Theo đó, đây là những công nhân của một công ty thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, TPHCM. Sau bữa ăn trưa tại công ty, những người này có triệu chứng đau bụng, nôn ói, ngứa, sốt và được đưa đến bệnh viện.

Đến hiện tại, 24 bệnh nhân có chỉ định điều trị nội trú, tình trạng ổn định. Số còn lại đã xuất viện và theo dõi tại nhà. Bệnh viện cũng tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tiếp nhận 60 ca nghi ngộ độc thực phẩm trong ngày 27-11

Theo tìm hiểu, đơn vị cung cấp suất ăn cho công ty trưa 27-11 có thực đơn: cá cam chiên chấm nước mắm, bắp cải luộc, canh chua.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng tiếp nhận 19 trường hợp nhập viện với các triệu chứng phản vệ (dị ứng) với thức ăn. Hai vụ việc đã được báo cáo Sở ATTP TPHCM và Sở Y tế TPHCM.

Trước đó, ngày 10-11, khoảng 50 công nhân một công ty thuộc phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) cũng nhập viện vì triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt… sau bữa ăn. Sở ATTP TPHCM cũng đang vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân.

>>Một số hình ảnh ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn:

GIAO LINH