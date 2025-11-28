Lần đầu tiên ghép gan người khác nhóm máu

Ngày 27-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) thông tin về việc thực hiện ca ghép gan khác nhóm máu đầu tiên ở người lớn. Bệnh nhân được ghép gan là một cô gái (20 tuổi, ở Hà Nội) và người cho là bố đẻ bệnh nhân.

Ca ghép gan khác nhóm máu ở người lớn thứ 2 trên cả nước triển khai tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Ảnh: VGP

PGS-TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy BV 108 cho biết, nữ bệnh nhân 20 tuổi bị mắc viêm đường mật xơ cứng tiên phát, đây là bệnh lý hiếm gặp, gây tổn thương tiến triển trong và ngoài gan. Suốt 17 năm, cô gái phải sống chung với vàng da, đau bụng, mệt mỏi và nhiều đợt nhiễm trùng.

Mọi biện pháp điều trị chỉ giúp trì hoãn diễn biến bệnh nên ghép gan là cơ hội duy nhất. Tuy nhiên, do 2 bố con khác nhau nhóm máu khiến ca ghép gan trở nên phức tạp bởi ở người lớn, nồng độ kháng thể kháng A/B cao, nguy cơ thải ghép cao và biến chứng đường mật, mạch máu nặng hơn so với trẻ em.

Để thực hiện ca ghép gan này, trước khi phẫu thuật bệnh nhân đã được điều trị Rituximab và thay huyết tương để hạ kháng thể. Ê kíp cũng chuẩn bị các biện pháp để bảo vệ nội mô, đảm bảo tưới máu và nối đường mật chính xác. Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe cả 2 bố con đều hồi phục tốt, chức năng gan ổn định.

MINH KHANG