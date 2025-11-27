Y tế - Sức khỏe

Bổ nhiệm giám đốc trạm y tế thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu

SGGPO

Ngày 27-11, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 300 điểm cầu trong cả nước, quán triệt Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15-11-2025 (Thông tư 43) của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Thông tư 43 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026 quy định trạm y tế xã, phường, đặc khu có 22 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn, như: phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng; khám, chữa bệnh; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn, tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; cung cấp dịch vụ công tác bảo trợ xã hội… và nhiều nhiệm vụ khác.

Đặc biệt, Thông tư 43 cũng quy định bộ máy lãnh đạo của trạm y tế, gồm: giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND xã, phường quyết định bổ nhiệm.

1.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị trực tuyến

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, sau khi hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính, cả nước còn 3.321 trạm y tế xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở đó, Thông tư 43 được ban hành để bảo đảm thống nhất chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trạm y tế là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu gần dân nhất.

Đồng thời, hiện thực hóa chủ trương lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại trạm y tế cấp xã.

2.jpg
Đại biểu tham dự ở các điểm cầu

Tại các điểm cầu, đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố đều cho rằng, Thông tư 43 sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường năng lực chuyên môn của y tế cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để trạm y tế thực hiện tốt hơn vai trò "người gác cổng" trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, một số ý kiến ở địa phương cũng băn khoăn về danh mục vị trí việc làm, định mức biên chế, nhân sự các phòng của trạm y tế; mua sắm tập trung, ký kết hợp đồng thanh toán BHYT.

Tin liên quan
QUỐC LẬP

Từ khóa

Thông tư 43 Trạm y tế Đặc khu Gác cổng Sàng lọc Sơ sinh Chủ tịch xã Phòng bệnh Ngộ độc Sinh sản

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn