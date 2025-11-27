Bổ nhiệm giám đốc trạm y tế thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu

Ngày 27-11, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 300 điểm cầu trong cả nước, quán triệt Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15-11-2025 (Thông tư 43) của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Thông tư 43 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026 quy định trạm y tế xã, phường, đặc khu có 22 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn, như: phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng; khám, chữa bệnh; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn, tư vấn về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; cung cấp dịch vụ công tác bảo trợ xã hội… và nhiều nhiệm vụ khác.

Đặc biệt, Thông tư 43 cũng quy định bộ máy lãnh đạo của trạm y tế, gồm: giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND xã, phường quyết định bổ nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị trực tuyến

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, sau khi hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính, cả nước còn 3.321 trạm y tế xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở đó, Thông tư 43 được ban hành để bảo đảm thống nhất chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trạm y tế là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu gần dân nhất.

Đồng thời, hiện thực hóa chủ trương lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại trạm y tế cấp xã.

Đại biểu tham dự ở các điểm cầu

Tại các điểm cầu, đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố đều cho rằng, Thông tư 43 sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường năng lực chuyên môn của y tế cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để trạm y tế thực hiện tốt hơn vai trò "người gác cổng" trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, một số ý kiến ở địa phương cũng băn khoăn về danh mục vị trí việc làm, định mức biên chế, nhân sự các phòng của trạm y tế; mua sắm tập trung, ký kết hợp đồng thanh toán BHYT.

QUỐC LẬP