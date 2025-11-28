Cảnh báo nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh

Chiều 28-11, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan siết chặt các biện pháp phòng, chống những dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng mạnh: cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng.

Số ca mắc cúm A phải nhập viện điều trị đang gia tăng

Theo Bộ Y tế, thời điểm chuyển mùa thu - đông thời tiết thất thường, độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao lưu, tổ chức sự kiện đông người vào cuối năm khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh càng tăng mạnh.

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương, không ít trường hợp phải nhập viện tại các bệnh viện tuyến cuối. Các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người mắc bệnh nền có khả năng diễn tiến nặng nhanh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và bảo đảm phân luồng, thu dung, cấp cứu bệnh nhân an toàn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Các sở y tế đẩy mạnh truyền thông, xây dựng khuyến cáo dễ hiểu, phù hợp từng vùng; phối hợp ngành giáo dục, công thương và ban quản lý khu công nghiệp để kiểm soát dịch tại trường học, nhà máy, trung tâm thương mại là nơi có mật độ người cao.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur theo sát diễn biến dịch, hỗ trợ địa phương đánh giá nguy cơ và triển khai đội đáp ứng nhanh khi cần thiết. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến trung ương phải siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Tiêm vaccine cúm mùa để phòng cúm cho trẻ em

Từ đầu năm 2025 tới nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 ca tử vong. Các chủng virus cúm hiện lưu hành chủ yếu tại Việt Nam là A/H1N1, A/H3N2 và cúm B.

Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, số trẻ mắc cúm A tăng mạnh, nếu tháng 9 chỉ khoảng 400 ca thì trong tháng 10 đã lên 3.500 ca và từ tháng 11 tới nay, số ca mắc tiếp tục tăng cao, nhiều trẻ nhập viện điều trị do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, thậm chí co giật do sốt cao.

Ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm, trên thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa, với khoảng 290.000 - 650.000 ca tử vong và tới 20% dân số có thể bị lây nhiễm, tùy chủng virus đang lưu hành.

Dữ liệu giám sát mới nhất về dịch bệnh mùa cúm năm 2025-2026 cho thấy, hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên toàn cầu, với chủng virus A/H3N2 chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Theo các chuyên gia dịch tễ, virus cúm mùa gồm nhiều chủng, trong đó A/H1N1, A/H3N2 có khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục và hàng năm. Trong khi chủng cúm B có khả năng gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở các đối tượng có nguy cơ cao.

Bộ Y tế khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh môi trường, che miệng khi ho - hắt hơi, tiêm vaccine cúm mùa và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc…

NGUYỄN QUỐC