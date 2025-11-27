Bác sĩ TPHCM xúc động với thầy giáo vùng lũ

Những ngày qua, hàng trăm y bác sĩ từ TPHCM đã có mặt tại các tỉnh, thành để chăm lo sức khỏe cho bà con vùng bão lũ và chung tay tái thiết cuộc sống.

Tại tỉnh Khánh Hòa, ThS-BSCK1 Nguyễn Phúc Huy, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các đồng nghiệp đã có những khoảnh khắc không thể quên.

Theo BS Nguyễn Phúc Huy, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Thành đoàn TPHCM lên đường hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa vào rạng sáng 24-11.

Các bác sĩ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện TPHCM đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng bị cô lập, thực hiện sơ cứu và hỗ trợ y tế cho người dân.

Dù theo sát diễn biến tình hình mưa lũ, nhưng hình ảnh tang thương của vùng đất sau thiên tai nằm ngoài sức tưởng tượng của các bác sĩ trẻ.

“Chúng tôi chứng kiến khung cảnh ngổn ngang ở các thôn xóm đến trường học. Phòng học, bàn ghế, sách vở đến thiết bị điện tử, máy tính đều ngập bùn đất, hư hỏng nặng nề. Các thầy cô và đoàn cùng nhau dọn dẹp trong cảm giác rất xót xa, không biết khi nào học sinh mới được trở lại học tập bình thường.”, BS Nguyễn Phúc Huy chia sẻ.

BS Nguyễn Phúc Huy thăm khám cho thầy giáo bị thương ở Khánh Hòa

Điều gây xúc động với BS Huy là sự tận tâm của các thầy cô trường tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền, Khánh Hòa). Đó là trường hợp một thầy giáo bị tai nạn gãy chân, đã bó bột cố định. Tuy nhiên, khi lũ về, người thầy ở trên mái nhà suốt 2 ngày, bột ngâm trong nước bẩn nên tự gỡ bỏ.

Qua kiểm tra, ghi nhận chưa có biến chứng nghiêm trọng nên BS Huy băng bó cho thầy giáo bằng nẹp vải, kê thuốc giảm đau, dặn dò hạn chế đi lại để xương lành.

Thế nhưng ngày hôm sau, BS Huy gặp lại thầy giáo ấy đang tập tễnh sắp xếp chỗ ngồi cho các em học sinh trường tiểu học Diên Điền, chờ đoàn cứu trợ đến. Thầy giáo chỉ cười và giải thích đơn giản: Uống thuốc của bác sĩ nên tôi đỡ đau rồi!

“Nhà cửa các thầy cô cũng ngổn ngang vất vả vì bão lũ nhưng họ gác lại chuyện gia đình để lo cho học sinh. Nhiều người còn bị thương trong lũ mà chưa kịp tiêm phòng uốn ván, không ai nghĩ cho bản thân mà đều ưu tiên công việc của trường học khiến chúng tôi rất nể trọng”, BS Nguyễn Phúc Huy chia sẻ.

Các em học sinh nhận quà hỗ trợ để mua sách vở trở lại trường học

Theo BS-CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách điều hành, Bệnh viện Chợ Rẫy, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm của người thầy thuốc với cộng đồng. "Bà con ở đâu cần thì Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có mặt ở đó", BS Phạm Thanh Việt chia sẻ.

Còn tại xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), đoàn công tác số 1 của Sở Y tế TPHCM gồm 20 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã thăm khám cho gần 700 người dân. Trong đó, rất nhiều người già, người mắc bệnh nền được bác sĩ kiểm tra, cấp thuốc kịp thời.

Nhận thấy nhiều người dân lội nước đến khám khi áo quần còn ướt sũng, đoàn y bác sĩ đã tự nguyện đóng góp 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo tặng các hộ dân đặc biệt khó khăn. Đồng thời, mời bà con ở lại dùng cơm trưa sau khi khám bệnh.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhân dân Gia Định giúp người dân đến điểm khám sức khỏe

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn thực hiện các ca tiểu phẫu cho người dân bị nhiễm trùng vết thương do ngâm nước bẩn trong lũ.

Không chỉ trao tặng thuốc men, các y bác sĩ còn gửi tận tay cô bác, chị em phụ nữ vật dụng quan trọng như băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh. Những đồ dùng tế nhị này góp phần quan trọng chăm sóc sức khoẻ cho phái yếu, đặc biệt trong bối cảnh thiếu thốn và ô nhiễm nguồn nước sau lũ.

Bữa cơm thân mật của y bác sĩ từ TPHCM với người dân vùng lũ

GIAO LINH