Mở rộng mô hình điều trị - dự phòng, đạt mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030

Sáng 29-11, tại TPHCM, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phối hợp Bộ Y tế và UBND TPHCM tổ chức mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2025 (1-12-2025) với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh – Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”.

Tham dự mít tinh có các đồng chí: Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; TS Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và hơn 1.500 đại biểu đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, UBND phường, xã, đặc khu, tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ mít tinh

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, kể từ khi người nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện tại TPHCM vào năm 1990, sau 35 năm, công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam được triển khai đồng bộ và mở rộng theo hướng tiếp cận toàn diện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS. Qua đó, đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trên bản đồ phòng, chống HIV/AIDS toàn cầu.

"Nhiều mô hình, sáng kiến về cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS được nghiên cứu, áp dụng và triển khai phù hợp với bối cảnh dịch HIV có nhiều thay đổi, qua đó đã luôn duy trì kiểm soát dịch HIV trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao và chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thông tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, Việt Nam hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 thông qua việc mở rộng mô hình điều trị - dự phòng, tăng tỷ lệ phát hiện sớm, điều trị ARV kịp thời và duy trì ức chế tải lượng vi rút bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu 95-95-95 (95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 95% người biết tình trạng được điều trị bằng thuốc ARV, 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế).

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút hưởng ứng và cam kết đồng hành chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TPHCM, Đại sứ quán Hoa Kỳ, đại diện cộng đồng và các đơn vị y tế đã thực hiện nghi thức ấn nút hưởng ứng và cam kết đồng hành chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, hưởng ứng thông điệp “Vì một Việt Nam không còn kỳ thị - không còn phân biệt đối xử - không còn ca nhiễm HIV mới”.

Bên cạnh đó, các xe diễu hành truyền thông trên các tuyến đường nhằm truyền tải thông điệp phòng, chống HIV/AIDS đến đông đảo người dân.

Các xe diễu hành truyền thông trên các tuyến đường

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, thời gian qua, thành phố đã chủ động triển khai nhiều mô hình tiên phong như: điều trị ARV sớm, (thuốc kháng virus), PrEP (điều trị dự phòng trước phơi nhiễm), methadone (thuốc cai nghiện ma túy), xét nghiệm cộng đồng, mở rộng điều trị toàn diện... từng bước khống chế được tốc độ lây nhiễm, giảm mạnh số ca tử vong và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho mọi người dân. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại lễ mít tinh Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, để đạt mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030, ngành y tế cần tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe, đặc biệt cho thanh thiếu niên – đối tượng chịu nhiều tác động của lối sống hiện đại; xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử, để người nhiễm HIV được sống, được học tập và làm việc bình đẳng. Mở rộng phát hiện sớm ca nhiễm thông qua tự xét nghiệm, xét nghiệm cộng đồng, tiếp cận nhóm nguy cơ cao và tăng cường can thiệp sớm, nhằm ngăn chặn hiệu quả chuỗi lây truyền. Tập trung dự phòng ở những nhóm chịu nhiều tác động của dịch, đặc biệt là nhóm quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và người sử dụng ma túy; mở rộng dịch vụ PrEP đến mọi khu vực của thành phố. Đồng thời, bảo đảm tài chính bền vững để duy trì các can thiệp hiệu quả, nhất là tại những khu vực khó khăn và nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

THÀNH SƠN