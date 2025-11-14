Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế vụ nước rỉ rác chảy ra biển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền cùng đoàn công tác kiểm tra hệ thống mương, cống thoát nước. Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì cũ, khắc phục các tồn tại về môi trường.

Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh được giao tiếp nhận đề xuất của các sở, ngành; thuê đơn vị tư vấn môi trường để nhận diện nguyên nhân và đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài. Tỉnh Khánh Hòa cũng định hướng đóng cửa bãi chôn lấp rác Lương Hòa; thu hút đầu tư nhà máy điện rác nhằm xử lý căn cơ vấn đề rác thải.

Bãi chôn lấp rác Lương Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, Báo SGGP nhiều lần phản ánh tình trạng nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì cũ chảy qua khu dân cư rồi ra biển khu vực Bắc Nha Trang; gây mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và các hộ nuôi trồng thủy sản. Hiện tượng này kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, bãi rác Rù Rì hình thành từ giữa thập niên 1980, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy. Dù bãi đã được phủ đất và màng chống thấm từ năm 2014 nhưng lớp đáy không thể cải tạo nên nước rỉ rác tiếp tục thoát ra môi trường, nhất là vào mùa mưa. Lưu lượng nước rỉ rác và nước mưa vượt xa công suất xử lý của Trạm xử lý Lương Hòa khiến hệ thống thường xuyên quá tải. Tuyến ống dẫn nước rỉ rác dài 9km đã xuống cấp, cặn bám gây tắc nghẽn, việc bảo trì rất khó khăn.

Nước rỉ rác từ trên núi chảy ra biển Nha Trang, ngày 11-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Các biện pháp tạm thời như rắc vôi, hóa chất khử mùi, san gạt vùng trũng chỉ giảm phần nào tình trạng ô nhiễm; cần giải pháp căn cơ để xử lý triệt để nước rỉ rác chảy xuống khu dân cư và ra biển.

Hiện Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường ống và hồ chứa tạm nước rỉ rác của Trạm xử lý Lương Hòa nhằm khắc phục tình trạng quá tải, đảm bảo yêu cầu môi trường.

HIẾU GIANG