Đẩy mạnh công nghệ giải quyết bài toán rác thải, ô nhiễm

Ngày 14-11, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM tổ chức hội nghị khoa học công nghệ quốc tế lần thứ 7, với sự tham dự của hơn 500 nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức về cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa, hạn hán, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước. Việc tìm giải pháp để xử lý những thách thức này là một bài toán khó.

Theo nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 3,6 triệu tấn rác thải nhựa phát sinh chưa được thu gom, xử lý đúng cách, trong đó có 453.000 tấn bị rò rỉ ra đại dương. Sự quản lý kém hiệu quả của rác thải nhựa không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn dẫn đến sự hình thành và lan truyền của vi nhựa - những hạt nhựa có kích thước siêu nhỏ, có khả năng xâm nhập vào các hệ sinh thái và chuỗi thức ăn, gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.

PGS-TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

PGS-TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM, nhấn mạnh, phát triển bền vững cũng không thể tách rời khỏi công nghệ số. Hội nghị lần này không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà là một bàn tròn quốc tế để chúng ta cùng nhau định hình, kiến tạo các giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cũng cho biết, TPHCM đang phải đối mặt với những vấn đề về sụt lún, ngập úng, ô nhiễm môi trường. Việc tìm ra các giải pháp phù hợp để xử lý những thách thức này rất cần sự chung tay của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành. Trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ giữ một vai trò đặc biệt quan trọng.

Hội nghị khoa học công nghệ quốc tế lần thứ 7 năm 2025 tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ và quản lý nông nghiệp, môi trường thông minh bền vững; quản lý đất đai hướng đến hữu cơ hóa nông nghiệp; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp; khoa học trái đất ứng dụng và quản lý tài nguyên - thích ứng với biến đổi khí hậu; công nghệ vật liệu, năng lượng mới trong phát triển bền vững; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; trí tuệ địa không gian trong nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, môi trường.

