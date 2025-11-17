Xã hội

TPHCM đề xuất gỡ vướng khi điều chỉnh thời gian thu gom rác tại bãi Đa Phước

Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo kế hoạch triển khai thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn kể từ ngày 1-12-2025, đồng thời kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn phát sinh khi điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác tại bãi chôn lấp Đa Phước.

Rác thải sinh hoạt tại phường Bàn Cờ, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN
Theo kế hoạch mới, bãi Đa Phước chỉ tiếp nhận CTRSH từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Điều này khiến toàn bộ khoảng 1.800 tấn rác thu gom vào ban ngày phải chuyển sang xử lý vào ban đêm, trong khi thời gian lưu thông và quay đầu xe bị hạn chế do quy định cấm xe theo giờ trong nội đô. Nếu không kịp vận chuyển về Đa Phước, rác sẽ phải đưa sang Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, làm tăng thêm khoảng cách 25km và chi phí vận chuyển.

Sở TN-MT kiến nghị UBND TPHCM tạm thanh toán 50% kinh phí phát sinh do chênh lệch vận chuyển cho các đơn vị dịch vụ công ích, đồng thời đề xuất cho xe vận chuyển CTRSH được ưu tiên lưu thông liên tục trong khung giờ cấm.

Cụ thể, đề xuất điều chỉnh khung giờ cấm xe tải tại nội đô từ hiện tại (6 giờ – 9 giờ và 16 giờ – 20 giờ) thành 7 giờ 30 – 9 giờ sáng và 16 giờ – 17 giờ 30 chiều. Đồng thời, kiến nghị miễn cấp giấy phép lưu thông khu vực nội đô đối với xe vận chuyển CTRSH hoặc nếu không được miễn thì kéo dài thời hạn giấy phép từ 3 tháng lên 6–12 tháng, hoặc theo thời hạn kiểm định kỹ thuật phương tiện.

Sở TN-MT cũng đề nghị đơn giản hóa thủ tục cấp phép, cho phép duyệt theo danh sách phương tiện do sở tổng hợp và gửi Sở Xây dựng phê duyệt.

