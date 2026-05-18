Bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng chung tay giúp đỡ em học sinh mất cha vì tai nạn giao thông

Ngày 18-5, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phối hợp UBND phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức thăm hỏi, trao số tiền 15 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ em Biện Văn Bảo (17 tuổi, trú phường Hà Huy Tập).

Em Biện Văn Bảo là nhân vật trong bài viết “Cha mất, nam sinh lớp 12 nguy cơ nghỉ học” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 23-4-2026.

Em Biện Văn Bảo nhận số tiền bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ

Đón nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng, em Bảo cùng gia đình xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm động lực để em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Biện Văn Bảo là học sinh lớp 12, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cha em, lao động chính duy nhất trong gia đình không may qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, hiện Bảo sống cùng ông bà nội già yếu và cháu nhỏ bệnh tật. Biến cố liên tiếp khiến nam sinh đứng trước nguy cơ phải dang dở việc học vì gánh nặng gia đình.

Gia đình em Biện Văn Bảo chông chênh sau biến cố cha mất vì tai nạn giao thông

Số tiền bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ lần này sẽ giúp em Bảo trang trải chi phí sinh hoạt và tiếp tục việc học.

PHƯỚC QUÝ