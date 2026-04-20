Tiếp nhận gần 500 triệu đồng cho Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp

Ngày 20-4, tại xã Trường Khánh, TP Cần Thơ, Hội Khuyến học thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 26 năm ngày mất của nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp, đồng thời tiếp nhận gần 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ học bổng mang tên ông.

Trao hoa tri ân gia đình nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp và các mạnh thường quân

Tại buổi lễ, đại diện gia đình nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp đã trao số tiền gần 500 triệu đồng cho Hội Khuyến học TP Cần Thơ để bổ sung Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp năm 2026.

Đây là khoản đóng góp của con cháu nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp và các mạnh thường quân, nhằm chung tay cùng địa phương thực hiện xã hội hóa giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương.

Trao học bổng Dương Kỳ Hiệp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cam kết sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch; đồng thời mong muốn các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành lâu dài để góp phần nuôi dưỡng thêm nhiều tài năng cho đất nước, đúng như tâm nguyện của cố nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp đã vận động được hơn 6,6 tỷ đồng, trao gần 3.000 suất học bổng cho học sinh hiếu học.

Dịp này, Hội Khuyến học TP Cần Thơ cũng trao 20 suất học bổng Dương Kỳ Hiệp, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

TUẤN QUANG