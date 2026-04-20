Tiếp nhận gần 500 triệu đồng cho Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp

Tại buổi lễ, đại diện gia đình nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp đã trao số tiền gần 500 triệu đồng cho Hội Khuyến học TP Cần Thơ để bổ sung Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp năm 2026.
Đây là khoản đóng góp của con cháu nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp và các mạnh thường quân, nhằm chung tay cùng địa phương thực hiện xã hội hóa giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cam kết sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch; đồng thời mong muốn các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành lâu dài để góp phần nuôi dưỡng thêm nhiều tài năng cho đất nước, đúng như tâm nguyện của cố nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp.
Từ khi thành lập đến nay, Quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp đã vận động được hơn 6,6 tỷ đồng, trao gần 3.000 suất học bổng cho học sinh hiếu học.
Dịp này, Hội Khuyến học TP Cần Thơ cũng trao 20 suất học bổng Dương Kỳ Hiệp, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.