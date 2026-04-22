Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 15-4 đến 21-4-2026)

SGGP

Từ ngày 15-4 đến 21-4-2026, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Cù Văn Thuận: 300.000đ, Hoàng+Thảo: 200.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...52007 (CK): 500.000đ, Vo Van Hai (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10888 (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Trinh Minh Dong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...40012 (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...86001 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...20311 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...90841 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...43040 (CK): 1.000.000đ, Tran Quoc Anh (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...27011 (CK): 50.000đ, Ta Thi Huyen (CK): 100.000đ, Do Phung Xuan Nhan (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...41907 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc An (CK): 500.000đ, Tran Thi Thu Hien (CK): 100.000đ, Mai Thi Bich Van (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Dam Thi Thu Ha (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...52013 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...07446 (CK): 100.000đ, Dang Hoang Hai (CK): 14.535đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Luong Trong Nghia (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 15.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương HCCG 26-09 (16-04-2026): Bạn đọc (P.Vườn Lài): 500.000đ, Hoàng+Thảo: 200.000đ, Trinh Minh Dong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...72515 (CK): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...64269 (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...08019 (CK): 200.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Vu Thi Quyen (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...54263 (CK): 400.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Phan Thi Trinh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...14823 (CK): 300.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Thai Hoang Liem (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...27011 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK): 8.566đ, Phung Van Khoi (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...35315 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...56096 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...12759 (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Doan Thi Hien (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...40699 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...98887 (CK): 1.000.000đ, Do Van Loi (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...58015 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...08151 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...67666 (CK): 400.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...05897 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp ông Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-04-2026): Cù Văn Thuận: 300.000đ, Hoàng+Thảo: 200.000đ, Trinh Minh Dong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp em Thào Mí Nô HCCG 26-07 (03-04-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Trinh Minh Dong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nay Dam Krin HCCG 26-06 (30-03-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK): 10.566đ.

Giúp bệnh nhân vô danh tại Bệnh viên nhân dân Gia Định CS2 HCCG 26-05 (19-03-2026): Trinh Minh Dong (CK) 100.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK) 100.000đ.

Giúp em Hoàng Minh Ngọc HCCG 26-04 (12-03-2026): Trinh Minh Dong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK): 10.566đ.

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Trinh Minh Dong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK): 10.566đ.

Giúp anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Trinh Minh Dong (CK) 100.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK) 10.566đ.

Ủng hộ chương trình Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường: Cong ty DP Helios (CK): 50.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

