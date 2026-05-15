Binh đoàn 15 khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng biên giới

Ngày 15-5, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân, người lao động trên địa bàn 3 xã Ia O, Ia Chía và Ia Krái (tỉnh Gia Lai).

Clip Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 khám bệnh, cấp thuốc cho người dân 3 xã

Tại chương trình, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã trao gần 200 suất quà cho công nhân tuyển mới; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người lao động và bà con trên địa bàn các xã. Ngoài ra, chương trình còn triển khai “Gian hàng 0 đồng”, tổng kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình

Hàng trăm người dân vui vẻ lựa chọn những vật dụng phù hợp tại “Gian hàng 0 đồng”; được thăm khám, tư vấn sức khỏe bởi đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn và cấp thuốc miễn phí.

Theo Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715, hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và sẻ chia của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đối với người lao động và bà con nhân dân trên địa bàn. Qua đó, động viên công nhân yên tâm công tác; góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho người dân, cùng chung tay xây dựng địa bàn ngày càng ổn định và phát triển.

Đoàn tặng quà cho công nhân

Lãnh đạo xã Ia O, Ia Krái tham gia chương trình

Người dân nhận áo quần từ gian hàng 0 đồng

HỮU PHÚC