Bạn đọc Báo SGGP chung tay giúp đỡ 2 cháu bé bạo bệnh ở Gia Lai

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa phối hợp địa phương đến thăm hỏi, trao tiền bạn đọc chung tay giúp đỡ 2 bé thơ bạo bệnh trong một gia đình ở Gia Lai.

Ngày 16-5, đại diện Báo SGGP phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức thăm hỏi, trao 15 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ 2 cháu Nguyễn Minh Thiện (7 tuổi) và Nguyễn Chí Thiện (2 tuổi, tổ 1, khu phố Thái Lai, phường Hoài Nhơn Nam).

Lãnh đạo địa phương trao số tiền bạn đọc Báo SGGP giúp gia đình chị Phạm Hoàng Ái

Hai cháu là con vợ chồng anh Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương (40 tuổi) và chị Phạm Hoàng Ái (39 tuổi) - nhân vật trong bài “Xót thương 2 bé thơ bạo bệnh” đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 16-4-2026.

Đón nhận số tiền bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ, chị Ái xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã sẻ chia với gia đình.

Theo chị Ái, cháu Minh Thiện sinh ra khỏe mạnh, nhưng phát bệnh sau cơn sốt kèm co giật đầu năm 2022. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cháu được chẩn đoán rối loạn hành vi tăng động và rối loạn lan tỏa sự phát triển.

Chị Phạm Hoàng Ái và hai con

Trong khi đó, cháu Chí Thiện mắc tim bẩm sinh với lỗ thông liên thất lớn và hở van ba lá. Do thể trạng yếu, cháu phải điều trị kéo dài, chờ đủ sức khỏe mới có thể phẫu thuật. Chị Ái không có việc làm, anh Thương làm thợ sơn thu nhập bấp bênh. Gia đình đã đưa hai con chữa trị tại nhiều bệnh viện lớn nên kinh tế kiệt quệ.

“Vợ chồng tôi rất biết ơn tình cảm của bạn đọc và quý Báo SGGP đã quan tâm, giúp đỡ. Chúng tôi sẽ dành dụm số tiền này để chữa bệnh cho các con”, chị Ái chia sẻ.

Thay mặt địa phương, ông Lâm Ngọc Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và bạn đọc đã luôn đồng hành, kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên và nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, kinh phí giúp gia đình chị Ái

Sau khi Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải, nhiều nhà hảo tâm, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình. Ủy ban MTTQ phường Hoài Nhơn Nam vận động hơn 4 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm giúp gia đình 2 cháu.

DIỆP SƯƠNG - NGỌC OAI