Người thợ sửa xe dũng cảm cứu người đuối nước

Dòng kênh chính Nam, đoạn qua xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi), nhìn bề ngoài hiền hòa nhưng lại tiềm ẩn nhiều hiểm họa. Những cú trượt chân bất ngờ trên cây cầu hẹp, không lan can hay trên nền bê tông trơn trượt ven kênh... đã không ít lần đẩy nhiều người vào ranh giới sinh tử. Ở đó, suốt hơn 20 năm qua, anh Nguyễn Văn Cảnh (42 tuổi, thôn Nghĩa Lâm) lặng lẽ trở thành “cứu tinh” của người dân giữa dòng nước dữ.

Anh Nguyễn Văn Cảnh luôn chuẩn bị phao cứu sinh để cứu người gặp nạn

Giành lại mạng sống phút sinh tử

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30-3, một nam sinh 15 tuổi đi xe đạp qua cầu bất ngờ rơi xuống kênh. Tiếng kêu cứu xé toang không gian yên tĩnh. Khi đó, anh Cảnh vừa chở con đi học về, lập tức dừng xe, lao về phía dòng nước.

Không kịp nghĩ ngợi, anh vớ ngay chiếc phao cứu sinh trước cửa tiệm, ném mạnh ra giữa dòng nước chảy xiết để nạn nhân bám víu, rồi chạy đi lấy sào tre, vươn hết sức kéo em vào sát bờ. Chỉ trong ít phút, nam sinh đã được đưa lên bờ an toàn. “Lúc đó nước sâu hơn 4m, chảy mạnh lắm. Nghe kêu cứu là tôi chạy ra thôi, không kịp nghĩ gì”, anh Cảnh nhớ lại. Đưa nạn nhân lên bờ, thấy em còn hoảng loạn, tiếc nuối đôi dép bị cuốn trôi, anh vội giữ lại, trấn an rồi mua cho đôi dép mới, liên hệ gia đình em đến đón. Hành động giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Đây không phải lần đầu anh Cảnh cứu người trên kênh chính Nam. Hơn 20 năm qua, anh đã nhiều lần lao ra ứng cứu, giành lại sự sống cho hơn 10 người tưởng đã rơi vào miệng “Hà bá”. Ông Nguyễn Âu, người dân thôn Nghĩa Lâm, kể: “Không may bị rớt xuống kênh nguy hiểm vô cùng. Nhiều người may mắn nhờ anh Cảnh phát hiện kịp thời mà thoát nạn”. Ông Âu vẫn chưa quên lần một phụ nữ bị trượt chân khi rửa rau bên mép kênh. Chỉ trong tích tắc, chị bị dòng nước cuốn ra xa. Anh Cảnh kịp thời ném phao, rồi sau đó dùng sào kéo chị vào bờ. Nếu chậm một vài phút, hậu quả sẽ khó lường.

Theo người dân, từ khi được bê tông hóa, lòng kênh trở nên dốc và trơn như “lòng chảo”. Người rơi xuống gần như không có điểm bám, rất dễ bị nước cuốn đi. Trong khi đó, cây cầu bắc qua kênh nhỏ hẹp, không lan can, càng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chiếc phao đặc biệt trước cửa tiệm

Ngay trước cửa tiệm sửa xe, anh Cảnh luôn đặt sẵn một chiếc phao cứu sinh cùng 2 áo phao ở vị trí dễ thấy. Đó là vật "bất ly thân” của anh trong suốt nhiều năm qua. “Thực ra tôi không biết bơi, nên chỉ còn cách chuẩn bị sẵn phao. Có chuyện là chạy ra ngay. Phao giúp người dưới nước nổi lên, có chỗ bám, mình mới xử trí kéo vào được”, anh nói. Theo anh, cứu người dưới dòng kênh sâu, nước chảy mạnh không hề đơn giản. Phải có phao để giữ nạn nhân ổn định, rồi bình tĩnh dùng sào đưa vào bờ. Ngay cả người biết bơi cũng khó xoay xở nếu không có dụng cụ hỗ trợ.

Ít ai biết, phía sau hành động ấy còn là một “gia tài” truyền lại từ cha anh. Trước đây, cha anh - ông Nguyễn Á - cũng là thợ sửa xe, từng nhiều lần lao xuống dòng kênh cứu người khi chưa có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. “Ngày trước cha tôi thấy người gặp nạn là lao xuống ngay. Nghĩ lại, mình chuẩn bị sẵn phao mà lẽ nào lại chần chừ”, anh Cảnh chia sẻ. Anh còn trăn trở trước những nguy cơ rình rập tai nạn như cây cầu nhỏ, không lan can; bờ kênh không rào chắn… tất cả khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh Cảnh bày tỏ: “Tôi rất mong chính quyền địa phương sớm làm lại cầu cho kiên cố, có lan can để người dân đi lại an toàn hơn”.

Ngoài công việc mưu sinh, anh Cảnh còn là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự thôn Nghĩa Lâm. Trung tá Trương Minh Phụng, Phó Trưởng Công an xã Phước Giang, nhận xét, anh Cảnh luôn năng nổ, trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm để hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Theo ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, tuyến kênh chính Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khu vực cầu hiện hữu. Chính quyền xã đang đề xuất sửa chữa, xây dựng lại hệ thống bờ kè, cầu qua kênh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc.

Giữa dòng kênh tưởng chừng bình lặng ấy, sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Cảnh như một “phao cứu sinh sống”. Không ồn ào, không phô trương, người thợ sửa xe vẫn ngày ngày lặng lẽ quan sát, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào khi một sinh mạng không may đang chơi vơi giữa dòng nước.

NGUYỄN TRANG