Trao yêu thương đến người dân biên giới tỉnh Tây Ninh

Ngày 22-4, tại xã Bến Cầu - xã biên giới tỉnh Tây Ninh, Hội Phụ nữ Công an TPHCM tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị gắn với hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026.

Đoàn đã thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” bằng đèn năng lượng mặt trời, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao 50 thẻ bảo hiểm y tế, 150 bộ áo dài truyền thống cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500kg gạo và 100 thùng mì cho lực lượng an ninh cơ sở của địa phương; tặng 1.000 phần quà gồm sữa, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Dịp này, Hội Phụ nữ Công an TPHCM cũng tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, kết hợp dâng hương, dâng hoa và phát động phong trào thi đua “Ba nhất” trong hội viên phụ nữ đơn vị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Thắp sáng đường quê

QUANG VINH