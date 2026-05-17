Tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo phường Vũng Tàu

Sáng 17-5, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức trao tặng xe đạp “Tiếp bước đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ trao tặng xe đạp, ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, địa phương vẫn còn nhiều học sinh nhà xa trường, thiếu phương tiện đi lại, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ Vũng Tàu và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng 32 chiếc xe đạp (với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Thắng Tam.

Bà Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thắng Tam, xúc động chia sẻ: “Những chiếc xe đạp sẽ giúp cho các em học sinh bớt khó khăn hơn, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vượt khó học tốt. Nhà trường sẽ hướng dẫn các em sử dụng, giữ gìn xe cẩn thận để món quà ý nghĩa này được sử dụng lâu dài”.

Dịp này, các đại biểu, giáo viên và học sinh đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Vũng Tàu.

