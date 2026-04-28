Trao tiền lần 3 của bạn đọc Báo SGGP giúp bệnh nhân Lê Văn Toán

Anh Toán là nhân vật trong bài: “Cha mắc bệnh hiểm nghèo, lo 2 con nhỏ bơ vơ” đăng trên Báo SGGP ngày 30-1. Hiện anh Toán vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chiều 28-4, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc khách hàng, Bệnh viện Trung ương Huế đến thăm, trao 4,5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ lần 3 (lần 1 là 25 triệu đồng, lần 2 là 12 triệu đồng) cho anh Lê Văn Toán, sinh năm 1975, trú tại phường An Cựu, TP Huế.

Phóng viên Báo SGGP trao 4,5 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ anh Lê Văn Toán lần thứ 3

Anh Toán là nhân vật trong bài: “Cha mắc bệnh hiểm nghèo, lo 2 con nhỏ bơ vơ” đăng trên Báo SGGP ngày 30-1.

Nhận số tiền hỗ trợ, anh Lê Văn Toán chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc. Anh cho biết, sau khi Báo SGGP trao tiền hỗ trợ lần 1 vào ngày 13-2, lần thứ 2 vào ngày 23-3, anh đã đóng viện phí để Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật, hàn khớp bàn chân phải nhằm giảm bớt những cơn đau nhức, ổn định vòm bàn chân.

Số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ lần này anh sẽ dùng vào việc mua thuốc men điều trị bệnh, và đóng tiền học cho 2 con trai của anh (con lớn học lớp 7, con nhỏ học lớp 5).

VĂN THẮNG