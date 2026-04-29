Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22-4 đến 28-4-2026)

Từ ngày 22-4 đến 28-4-2026, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Biện Văn Bảo HCCG 26-11 (23-04-2026): Bà Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, TPHCM): 500.000đ, Nam-Châu-Bim-Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 1.000.000đ, Trinh Minh Dong (CK) 100.000đ, Bạn đọc (CK) 500.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK) 15.660đ, Nguyen Anh Sang (CK) 150.000đ, BS Nguyen Huu Tho-BV Nha Be-TPHCM (CK) 1.000.000đ, Tran Cong Danh (CK) 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...07999 (CK) 1.000.000đ, Nguyen Tan Trung (CK) 1.000.000đ, Pham Van Nhan (CK) 20.000đ, Hoang Thi Thu Thuy (CK) 100.000đ, Doan Van Dien (CK) 3.000.000đ, Tran Manh Dung (CK) 1.000.000đ, Bạn đọc (CK) 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...41988 (CK) 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK) 100.000đ, Vu Trong Phan (CK) 300.000đ, Bạn đọc (CK) 100.000đ, Bạn đọc TK số ...62935 (CK) 500.000đ, Bạn đọc TK số ...66020 (CK) 200.000đ, Bạn đọc TK số ...27011 (CK) 50.000đ, Bạn đọc TK số ...91967 (CK) 300.000đ, Huynh Quang Nhut (CK) 300.000đ, Dang Hoang Hai (CK) 30.840đ, Duong Dinh Ba (CK) 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK) 20.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK) 200.000đ, Luu Thi Huyen (CK) 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK) 100.000đ, Le Thi Kim Oanh (CK) 100.000đ, Phung Van Khoi (CK) 500.000đ, Bạn đọc TK số ...14584 (CK) 300.000đ, Bạn đọc TK số ...93449 (CK) 300.000đ, Bạn đọc (CK) 60.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK) 10.000đ.

Giúp chị Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Ba Tran Ngoc-KDC Trung Son (CK): 100.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK): 15.660đ, Bạn đọc TK số ...19439 (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Duong Van Khang (CK): 3.000.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương HCCG 26-09 (16-04-2026): Tăng Thị Xuân Ngân: 1.000.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, BS Nguyen Huu Tho-BV Nha Be-TPHCM (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...38415 (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp em Nay Dam Krin HCCG 26-06 (30-03-2026): Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp bệnh nhân vô danh tại Bệnh viên nhân dân Gia Định CS2 HCCG 26-05 (19-03-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiên Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Tran Thi Kim Oanh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.