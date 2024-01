Bàn giao mặt bằng dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Phó Chủ tịch UBND quận 12 Đậu An Phúc cho biết, đến nay quận 12 và quận Gò Vấp đã cơ bản đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM. Phó Chủ tịch UBND quận 12 cảm ơn người dân các phường Thới An, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông (quận 12) và phường 15 (quận Gò Vấp) đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Ông Đậu An Phúc cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo tiến độ. Quá trình thi công cần đảm bảo an toàn lao động, không để ô nhiễm môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân. Yêu cầu các phường phối hợp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi công đảm bảo tiến độ.

Lãnh đạo quận Gò Vấp trao giấy khen các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, thông tin, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là dự án chống ngập trọng điểm, có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 2-2023 với mục tiêu giải quyết thoát nước, chống ngập cho khu vực rộng 14.900 ha, giải quyết ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Một phần mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn quận 12

Trong năm 2023, có 9/10 gói thầu của dự án đã được khởi công xây dựng. Riêng gói thầu XL10 dài hơn 8,3 km đi qua quận 12 và quận Gò Vấp là gói thầu cuối cùng của dự án, ảnh hưởng đến 225 hộ dân. Sau khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư sẽ tập trung thi công, đưa dự án hoàn thành vào dịp 30-4-2025, đảm bảo chất lượng và mỹ quan đô thị.

NGÔ BÌNH