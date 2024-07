Bàn giao trụ sở mới cho Công an phường 3 (quận 6, TPHCM)

Sáng 29-7, Công an TPHCM cùng UBND quận 6 tổ chức bàn giao, tiếp nhận, bố trí trụ sở làm việc cho Công an phường 3 (quận 6) tại địa chỉ 1.470 đường Võ Văn Kiệt.

Công trình xây dựng tại số 1.470 Võ Văn Kiệt, có diện tích gần 550m2. Trước đây, UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận 6 làm chủ đầu tư, xây dựng làm trụ sở chốt CSGT đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Đường thủy, nay sáp nhập vào Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM). Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11-2021 và đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu Công an quận 6 sớm ổn định nơi làm việc và sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ Công an phường 3, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả.

Các đại biểu tại lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở làm việc Công an phường 3, quận 6

Sau khi công trình được bàn giao cho Công an phường 3, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cũng đề nghị Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị phường 3 cần tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân đến liên hệ công tác; sâu sát, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo Công an TPHCM cùng quận 6 tặng hoa chúc mừng các đơn vị

CHÍ THẠCH