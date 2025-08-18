Chiều 18-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) phường Hòa Hưng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025”.

Đến dự ngày hội có các đồng chí: Vũ Hồng Kiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Cùng dự có Bí thư Chi bộ; trưởng, phó và Ban công tác mặt trận 41 khu phố; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, trường học và đông đảo nhân dân địa phương.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng tặng hoa chúc mừng ngày hội

Đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua, Thiếu tá Võ Văn Phước Thọ, Trưởng Công an, Phó Ban Chỉ đạo 138 phường cho biết, Công an phường đã tham mưu UBND phường triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, qua đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả trong thời gian tới, cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng Công an làm nòng cốt; chú trọng phương châm lấy dân làm gốc, xây dựng nội dung và hình thức vận động phù hợp, thu hút đông đảo quần chúng. Đồng thời, củng cố lực lượng nòng cốt tại cơ sở, gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Hoạt động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại ngày hội

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Ngày hội đã diễn ra các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Dịp này, có 3 tập thể, 5 cá nhân được Công an TPHCM khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

THU HOÀI