Ngày 18-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (18-8-1945 - 18-8-2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng LLVT tỉnh Hà Tĩnh

Video: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Tĩnh.

Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhamxay (Lào); các cơ quan, đơn vị; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ôn lại truyền thống của LLVT tỉnh Hà Tĩnh và khẳng định, những thành tích của LLVT tỉnh trong suốt 80 năm qua, nhất là những năm gần đây đã đóng góp quan trọng, xứng đáng vào những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế thuộc nhóm khá của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh trình bày diễn văn lễ kỷ niệm

Kế thừa và tiếp nối mạch nguồn truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hà Tĩnh hôm nay quyết tâm giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”; làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc…

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 Đoàn Xuân Bường biểu dương, chúc mừng những chiến công và thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã giành được trong 80 năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chỉ huy và các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng; tập trung giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Hà Tĩnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao....

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG - HOÀNG SƠN