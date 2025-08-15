Người dân xem vận chuyển chiếc chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ

Tối 14-8, phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) thu hút nhiều người dân tập trung dọc 2 bên đường, chờ đón khoảnh khắc chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482, từng được sử dụng làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa được vận chuyển về khu triển lãm diễn ra từ 28-8 đến 5-9.

Chiếc IL-14 này được Liên Xô tặng Việt Nam vào năm 1957, là 1 trong 5 máy bay viện trợ đầu tiên, gồm 1 IL-14, 1 Mi-4, 1 AN-2 và 2 Li-2.

Đây cũng là máy bay đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919, phục vụ đưa Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đi công tác trong và ngoài nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Để đưa chiếc máy bay khối lượng hàng chục tấn di chuyển trên phố, lực lượng chức năng phải dùng xe moóc siêu trường siêu trọng, di chuyển chậm rãi dưới sự dẫn đường và bảo vệ nghiêm ngặt.

Với thiết kế vận tải hạng nhẹ, IL-14 có sức chở từ 26 - 36 người, tốc độ tối đa 415 km/giờ, trần bay 6.500m và tầm bay xa nhất 1.700km. Khoang chuyên cơ VN-C482 được bài trí đặc biệt: phía trước bố trí giường nghỉ rộng 1,2m, bàn làm việc, ghế ngồi; phía sau là 4 ghế phụ, bồn rửa mặt và khu vệ sinh, sàn trải thảm, đảm bảo sự tiện nghi và trang trọng cho những chuyến công tác đặc biệt.

Một số hình ảnh vận chuyển chiếc chuyên cơ về khu vực triển lãm:

Xe tải siêu trường siêu trọng vận chuyển chiếc chuyên cơ

Quá trình vận chuyển thu hút sự chú ý nhiều người dân

Một số người ghi lại thời khắc vận chuyển máy bay trên phố Hà Nội

ĐỖ TRUNG