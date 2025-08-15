Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Người dân xem vận chuyển chiếc chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ

SGGPO

Tối 14-8, phố Nguyễn Sơn (Hà Nội) thu hút nhiều người dân tập trung dọc 2 bên đường, chờ đón khoảnh khắc chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482, từng được sử dụng làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa được vận chuyển về khu triển lãm diễn ra từ 28-8 đến 5-9.

Chiếc IL-14 này được Liên Xô tặng Việt Nam vào năm 1957, là 1 trong 5 máy bay viện trợ đầu tiên, gồm 1 IL-14, 1 Mi-4, 1 AN-2 và 2 Li-2.

Đây cũng là máy bay đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919, phục vụ đưa Bác Hồ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đi công tác trong và ngoài nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Để đưa chiếc máy bay khối lượng hàng chục tấn di chuyển trên phố, lực lượng chức năng phải dùng xe moóc siêu trường siêu trọng, di chuyển chậm rãi dưới sự dẫn đường và bảo vệ nghiêm ngặt.

Với thiết kế vận tải hạng nhẹ, IL-14 có sức chở từ 26 - 36 người, tốc độ tối đa 415 km/giờ, trần bay 6.500m và tầm bay xa nhất 1.700km. Khoang chuyên cơ VN-C482 được bài trí đặc biệt: phía trước bố trí giường nghỉ rộng 1,2m, bàn làm việc, ghế ngồi; phía sau là 4 ghế phụ, bồn rửa mặt và khu vệ sinh, sàn trải thảm, đảm bảo sự tiện nghi và trang trọng cho những chuyến công tác đặc biệt.

Một số hình ảnh vận chuyển chiếc chuyên cơ về khu vực triển lãm:

z6908326740459_db5815ddbb97ded9293edc23af3cae4f.jpg
Xe tải siêu trường siêu trọng vận chuyển chiếc chuyên cơ
z6908326691070_86852f320e6873932140fce37d4ffe72.jpg
z6908326697464_5d866885387038e51e03b857839a17b5.jpg
z6908326723427_3dcc95ecf47980f550da56a5d30542d0.jpg
z6908326750674_6ba1eda515dde314e8522889097597e4.jpg
z6908326781868_359af22dd2c6839f9d1b01cde0731035.jpg
Quá trình vận chuyển thu hút sự chú ý nhiều người dân
z6908326685112_5eacea3e01217c082d8135be0e6463af.jpg
z6908327400701_4d82459c496733b5f27689a3900a6760.jpg
z6908327428411_d8d9a93955656b1bfca307bcc0d4a20d.jpg
z6908327423374_107349f87c1caff1cfb00421b9325a6f.jpg
Một số người ghi lại thời khắc vận chuyển máy bay trên phố Hà Nội
z6908327404517_925a2537d9508507f45bfa25608a5f39.jpg
z6908326816208_c7c2c9d1f6583c71c1a0bccfdb736c31.jpg
Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Vận chuyển máy bay Trung đoàn Không quân vận tải 919 vận chuyển chiếc chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn