Đại tướng Phan Văn Giang: Quyết tâm cao nhất để mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc

Việt Nam khẳng định với thế giới rằng, chúng ta có đầy đủ các lực lượng, các quân binh chủng... để bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Sáng 16-8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80).

Đội hình nữ quân nhạc tham gia hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại lần tổng hợp luyện lần này, với các khối đi bộ, động tác cá nhân, đội hình hàng ngang, hàng dọc đã đều, đẹp, thống nhất. Khối xe, pháo quân sự đã thành thục ghép đội hình, chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành.

Nội dung thuyết minh các khối diễu binh, diễu hành được bổ sung, chỉnh sửa, bảo đảm hào hùng, khẳng định truyền thống, nhiệm vụ của các đơn vị, lực lượng. Lời đọc thuyết minh cả nam và nữ đều to, rõ, hùng hồn hơn…

Đội hình khối chiến sĩ đặc công tham gia hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau khi tổng hợp luyện kết thúc, phát biểu chỉ đạo, động viên các lực lượng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng, biểu dương những thành tích của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện chuẩn bị diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, từ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và lần này là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, việc làm và lòng quyết tâm của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc tổng hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tổng hợp luyện diễn ra trong điều kiện trời mưa, Đại tướng Phan Văn Giang động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng: “Quần áo các đồng chí sẽ ướt, vũ khí trang bị các đồng chí sẽ phải bảo quản. Rất mong chúng ta cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ... Nếu vào ngày Quốc khánh, ngày chính lễ diễu binh mưa như thế này, chúng ta vẫn phải đi thật tốt. Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt đầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt. Không có thời gian để chúng ta làm lại”.

Các khối đội hình tham gia tổng hợp luyện dưới trời mưa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, mỗi hành động, mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện quyết tâm cao, vì lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt, có 15% cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, gần 54% đồng chí đã tốt nghiệp đại học, có những khối có 100% đồng chí xung phong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí tham gia A70, A50, A80.

“Tôi rất thán phục những đồng chí tham gia cả ba cuộc diễu binh, tính từ ngày 7-5-2024 đến nay. Rất nhiều đồng chí tham gia hai cuộc diễu binh. Có trường hợp cả cặp vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng người, từng cá nhân, từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện, động viên các lượng lực sau khi kết thúc tổng hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Qua kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, các khối đi, khối đứng, khối khí tài, xe pháo, khối quân nhạc đều mạnh mẽ, hùng tráng hơn so với các tổng hợp luyện lần trước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng... tham gia diễu binh trên biển.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng chúng ta có đầy đủ các lực lượng, các quân binh chủng... để bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá rất cao phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối quân nhạc... Đối với khối xe máy của cả hai lực lượng quân đội và công an, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhận xét “đi rất tốt, rất đều”, đồng thời mong muốn các lực lượng sẽ tái hiện những vẻ đẹp, sức mạnh này trong ngày chính thức diễn ra Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từng bước đi trở nên mạnh mẽ hơn, hùng tráng hơn.

"Để các khách mời quốc tế và bạn bè năm châu trên thế giới khi theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành của chúng ta, nhìn vào lực lượng quân đội, công an và dân quân du kích cũng như các lực lượng khác, sẽ thấy rõ được sự đoàn kết được thể hiện qua sức mạnh này", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà, động viên các lượng lực sau khi kết thúc tổng hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm còn hơn 2 tuần, yêu cầu Ban chỉ đạo Tiểu ban diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối luyện tập khoa học, rút kinh nghiệm kịp thời đến từng người, từng bộ phận; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình luyện tập; chú trọng rèn luyện nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

“Trước đây, phải trăm người hay ngàn người như một, giờ đây tất cả các khối phải như một, kể cả khối đi, khối đứng, khối khí tài, khối quân nhạc, tiêu binh”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để có những hình ảnh đẹp, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà, động viên các lượng lực sau khi kết thúc tổng hợp luyện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, từng cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thành công nhiệm vụ A80, mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc, đất nước và cho chính mỗi đồng chí tham gia nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

TRẦN BÌNH - QUỐC KHÁNH