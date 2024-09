Ban Tuyên giáo Trung ương trao nhà tình nghĩa, tình thương tại Bến Tre

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sĩ

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bến Tre.

Trong đó, hai căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, được trao cho gia đình ông Trần Văn Cái (con liệt sĩ, thuộc ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam) do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tài trợ và gia đình ông Nguyễn Văn Khiển (con liệt sĩ, ở ấp An Thủy, xã An Qui, huyện Thạnh Phú); một căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng, do Công ty FCM tài trợ được trao cho bà Trần Thị Bé Năm (ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam).

Phát biểu tại buổi trao nhà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, cho biết đây là lần thứ ba chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2024 đến Bến Tre trao tặng nhà tình nghĩa. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sâu sắc đến các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Mong rằng chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ và các hộ gia đình có thể góp thêm kinh phí, ngày công theo khả năng để ngôi nhà được xây dựng khang trang, trọn vẹn”, đồng chí Phan Xuân Thuỷ kỳ vọng.

Tính đến tháng 7-2024, tổng số người có công trên toàn tỉnh Bến Tre là trên 164.000 người, trong đó trên 35.600 liệt sĩ (trên 6.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt); trên 18.700 thương binh (hiện còn sống 5.538 người); trên 1.600 bệnh binh (hiện còn sống 800 người) và 6.937 bà Mẹ Việt Nam anh hùng (có 125 mẹ còn sống được phụng dưỡng suốt đời). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn khoảng 695 hộ gia đình chính sách, 1.658 hộ hộ nghèo, 1.199 hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

TÍN HUY