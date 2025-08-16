Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 16-8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh: nchmf.gov.vn
Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Đến 19 giờ ngày 17-8, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 18-8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/giờ, cường độ suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2 - 3,5m, biển động mạnh. Từ sáng 18-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2 - 3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

