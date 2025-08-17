Lan tỏa văn hóa Việt tại lễ hội ở Canada

Mỗi mùa hè, nhiều thành phố lớn của Canada như Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton… lại ngập tràn sắc màu trong không khí lễ hội đa văn hóa, sự kiện cộng đồng được xem là quy mô và sôi động hàng đầu của xứ sở lá phong.

Trong những ngày cuối tuần của tháng 7 và tháng 8, hàng trăm ngàn người dân và du khách đổ về các khu vực lễ hội để thưởng thức ẩm thực, chiêm ngưỡng nghệ thuật và khám phá tinh hoa văn hóa đến từ hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tại thành phố Edmonton, thủ phủ tỉnh bang Alberta, lễ hội đa văn hóa mang tên Heritage Festival 2025 vừa diễn ra vào cuối tuần qua. Dù thời tiết có mưa nhẹ, dòng người vẫn tấp nập kéo đến. Ngay từ cổng vào, du khách đã bị cuốn hút bởi tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng hương thơm ngào ngạt của hàng trăm món ăn bốn phương. Những gian hàng trải dài đầy sắc màu: gà nướng cay nồng của Malaysia và Singapore, bánh “tai voi” giòn ngọt từ Hungary, cocktail Cuba lạ miệng hay trà sữa trân châu mát lạnh của Đài Loan (Trung Quốc). Gian hàng Việt Nam năm nay trở thành điểm nhấn đặc biệt. Bên cạnh cà phê phin đậm đà và phở nóng hổi, hình ảnh chiếc nón lá, tà áo dài truyền thống đã mang lại cảm giác thân quen, duyên dáng giữa đất khách.

Với cộng đồng người Việt tại Canada, lễ hội này không chỉ là nơi giao lưu văn hóa mà còn gợi nhớ quê hương. Chị Nguyễn Thu Trang, du học sinh tại Toronto, chia sẻ: “Đi ngang qua gian hàng Việt Nam, nghe mùi cà phê phin và thấy chiếc nón lá, tôi có cảm giác như được trở về chợ quê. Giữa đất nước xa xôi, những hình ảnh quen thuộc ấy khiến tôi thấy ấm lòng”.

Trẻ em thử nón lá Việt Nam trong lễ hội Heritage Festival 2025, Canada

Không chỉ có ẩm thực, lễ hội còn là sân khấu nghệ thuật dân gian lớn của thế giới. Các nhóm múa, nhóm nhạc luân phiên trình diễn trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Tà áo dài Việt Nam thướt tha trên sân khấu xen lẫn những điệu múa Ấn Độ rực rỡ sắc màu hay tiếng trống Nhật Bản mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các gian hàng thủ công mỹ nghệ bày bán quạt giấy, ô giấy, trang phục truyền thống… tạo nên một bức tranh đa sắc tộc nhưng vẫn hài hòa, ấm áp.

Chỉ trong 3 ngày, du khách có thể “đi một vòng thế giới” ngay tại Canada, thưởng thức món ngon, mua sắm thủ công mỹ nghệ, xem biểu diễn nghệ thuật và quan trọng nhất là cảm nhận tinh thần hội nhập đang lan tỏa. Đối với nhiều người Việt, đó còn là hành trình kết nối giữa quê hương và xứ sở mới, nơi văn hóa dân tộc không chỉ được gìn giữ mà còn tỏa sáng trong cộng đồng quốc tế. Anh Văn Minh, một doanh nhân Việt kiều định cư gần 10 năm tại Canada cho rằng, đây là cơ hội để người Việt quảng bá hình ảnh đất nước. “Khi bạn bè quốc tế thưởng thức phở, bánh mì hay cà phê Việt, họ sẽ nhớ đến Việt Nam như một điểm đến thân thiện, hiếu khách”.

Canada từ lâu được biết đến là một trong những quốc gia cởi mở nhất thế giới về nhập cư. Hơn 20% dân số nước này là người nhập cư đến từ khắp các châu lục. Chính phủ Canada coi nhập cư không chỉ là động lực kinh tế mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội nơi mọi cộng đồng đều có chỗ đứng, được khuyến khích gìn giữ bản sắc riêng. Những lễ hội đa văn hóa chính là minh chứng sống động cho chính sách đó. Không chỉ giúp các cộng đồng nhập cư quảng bá hình ảnh quê hương, lễ hội còn tạo cơ hội để người dân bản địa hiểu và trân trọng sự đa dạng. Những cuộc trò chuyện thân tình bên ly cà phê, hay sự háo hức khi thử một món ăn lạ, đều góp phần xóa nhòa khoảng cách, tăng cường sự gắn kết xã hội.

Đồng thời, các lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh Canada trên trường quốc tế: một quốc gia năng động, cởi mở, hòa nhập mà vẫn tôn vinh giá trị truyền thống. Đó cũng là lý do khiến lễ hội trở thành một trong những sự kiện mùa hè được mong chờ nhất, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

PHẠM THƯ