Miền Trung: Nhiều công trình khởi công, khánh thành chào mừng Quốc khánh 2-9

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các tỉnh, thành miền Trung đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng, giáo dục, công nghiệp, dịch vụ.

Đường cao tốc lan tỏa động lực phát triển

Sau hơn 2 năm nỗ lực, tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng (qua Hà Tĩnh, Quảng Trị) đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị thông tuyến vào ngày 19-8 tới. Dài hơn 55km với tổng vốn đầu tư 12.540 tỷ đồng, dự án có nhiều đoạn cầu cạn, hầm xuyên núi quy mô lớn, trong đó nổi bật là hầm Đèo Bụt – hầm đường bộ quan trọng nhất trên đoạn Bắc – Nam qua Hà Tĩnh.

Bên trong ống hầm Đèo Bụt được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ekip làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”, bám công trường trên tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để kịp tiến độ. Khi đi vào khai thác, tuyến cao tốc này không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Hà Tĩnh, Quảng Trị, đồng thời tạo kết nối chiến lược trong trục cao tốc Bắc – Nam.

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn vượt qua đầm vịnh, đèo núi trùng điệp. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tại Đà Nẵng, dự án đường cao tốc Hòa Liên – Túy Loan cũng đang được gấp rút hoàn thiện để thông xe kỹ thuật vào cùng ngày 19-8. Đây là công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm gần một nửa. Tính đến giữa tháng 8, sản lượng đã đạt hơn 81% giá trị hợp đồng, riêng tuyến chính đạt gần 98%. Những ngày qua, trên công trường, hàng trăm công nhân, máy móc thi công liên tục ngày đêm, hối hả hoàn tất các hạng mục phụ trợ, hệ thống an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Các nhà thầu đang hối hả hoàn thành các công đoạn cuối cùng trên dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-8. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiều vị trí kỹ thuật phức tạp tại dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (TP Đà Nẵng) đã đầu tư hoàn thiện. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ cũng ghi nhận những bước tiến mới về hạ tầng. Các dự án cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh đang dồn sức hoàn thiện, dự kiến thông xe 60km trong tháng 9-2025. Riêng hầm Sơn Triệu thuộc tuyến Quy Nhơn – Chí Thạnh đã cơ bản hoàn thành, chờ ngày đưa vào khai thác.

Dự án đường cao tốc thuộc dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn đang hoàn thiện, sắp đưa vào thông xe chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: NGỌC OAI

Tại Gia Lai, UBND tỉnh cho biết sẽ khánh thành và khởi công 8 dự án lớn, trong đó nổi bật là đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ, đường tránh Nam Phú Phong và tuyến kết nối phía Tây Gia Lai ra biển. Tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ mở ra vận hội phát triển mạnh mẽ cho khu vực Bắc Tây Nguyên.

Hầm cao tốc xuyên qua núi Sơn Triều, thuộc dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua tỉnh Gia Lai) đã hoàn thiện, chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Ảnh: NGỌC OAI

Hoàn thiện hộ lan đường là một trong công đoạn cuối cùng của đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, chuẩn bị thông xe. Ảnh: NGỌC OAI

Điểm nhấn từ giáo dục, dịch vụ và đô thị

Không chỉ hạ tầng giao thông, nhiều dự án giáo dục, thương mại, dịch vụ cũng được khởi công và khánh thành, tạo thêm động lực cho miền Trung phát triển cân bằng và bền vững.

Tại TP Huế, thành phố dự kiến tổ chức khởi công và khánh thành 10 dự án nhân dịp trọng đại này. Đáng chú ý nhất là Tổ hợp Giáo dục FPT Huế tại Khu đô thị mới An Vân Dương, có diện tích gần 9ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 20.000 học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, Huế cũng khởi công Nhà máy Scavi Tứ Hạ, các dự án thương mại dịch vụ tại trung tâm thành phố, cùng nhiều công trình khác trong lĩnh vực giáo dục, sản xuất. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, khẳng định: “Các dự án này góp phần tạo nền tảng phát triển đa dạng, đưa Huế trở thành trung tâm giáo dục, dịch vụ, sản xuất hiện đại của miền Trung”.

Tại Đà Nẵng, ngoài cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, nhiều công trình vốn ngân sách và xã hội hóa cũng đồng loạt khởi công, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Ở nhóm vốn ngân sách, nổi bật có dự án thoát nước chính từ Khu công nghệ cao Hòa Liên về kênh thoát lũ, tuyến đường nội thị Tây Giang và Nam Giang. Dịp này, Đà Nẵng cũng tổ chức khởi công 6 dự án trường Phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS tại các xã vùng biên giới.

Hình hài dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (TP Đà Nẵng) chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (TP Đà Nẵng) chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Các trục giao thông kết nối động lực ở TP Đà Nẵng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đặc biệt, nhóm vốn ngoài ngân sách ghi dấu ấn với 3 dự án quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng: Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên giải trí Da Nang Downtown (gần 80.000 tỷ đồng), Quần thể du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ (hơn 51.000 tỷ đồng) và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng (1.433 tỷ đồng). Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho Đà Nẵng về hạ tầng, du lịch, thương mại và công nghiệp trong giai đoạn tới.

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua hầm xuyên núi Đèo Bụt. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Hạ tầng giao thông hiện đại, giáo dục chất lượng, dịch vụ – thương mại sôi động, công nghiệp bứt phá… tất cả đang tạo nên diện mạo mới, khí thế mới cho miền Trung – vùng đất anh hùng trong lịch sử, nay vươn mình mạnh mẽ trên con đường hội nhập và phát triển.

XUÂN QUỲNH – DƯƠNG QUANG - NGỌC OAI – VĂN THẮNG